Visto para sentencia el caso de Primayor

Hoy ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial, el juicio a dos miembros del comité de empresa de la antigua cárnica Primayor. La Fiscalía ha rebajado sustancialmente la pena de cárcel que pidió por falsificar más de medio centenar de cheques para apropiarse de 102.000 euros del dinero público que recibieron para ayudar a los 147 trabajadores por el cierre de la fábrica.

Los dos procesados, han sido acusados de un delito continuado de falsedad en documento mercantil por la falsedad de las firmas en cheques así como de delito continuado de estafa por obtener fondos de los que no podían disponer.

Para los dos ex sindicalistas de Primayor acusados de estafar a sus compañeros, se han solicitado sendas penas de prisión de un año y once meses y un año y seis meses, aunque al carecer de antecedentes penales, no tendrán que ir a la cárcel. Además, se ha considerado como atenuante el que hayan satisfecho parte de la responsabilidad civil. Ambos han reconocido haber falsificado tres de las cuatro firmas necesarias en cada uno de los cheques al portador, tal y como lo hicieron en su día ante la asamblea de la empresa. Asimismo, tanto para J.L.C.M. como para M.J.L.B., se solicitan multas de 3 euros al día durante 10 y 6 meses respectivamente.

Según han declarado, los fondos de las cuentas bancarias procedían de las ayudas públicas recibidas por la empresa.