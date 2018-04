Amador Jaén no puede participar en Ubrique dentro de su categoría

La Subida Ubrique - Benaocaz que se disputó este fin de semana, será difícil que la olvide el veterano piloto jerezano Amador Jaén. Inscrito previamente en su categoría de Históricos, logró tomar parte de la carrera del sábado, acabando incluso primero en su categoría tanto en el nacional como en el andaluz.

Pero el domingo, la Federación Española le comunica que ha sido encuadrado en otra categoría (E1-FIA), por no tener el Pasaporte Técnico (documento que acredita un seguimiento de cada vehículo y que emite la Federación Española de Automovilismo para poder participar en el Campeonato de España). El jerezano no entiende la decisión, ya que previamente habían sido autorizados a tomar la salida, con una lista de inscritos “verificada y sellada por ellos y habiéndonos confirmado previamente de que el pasaporte no era necesario si no participabas de forma continua en dicho campeonato, como era nuestro caso”, lamenta en la Cadena SER.

Amador Jaén tomó la decisión de no retirarse, “que era lo que me pedía el cuerpo” y decidió participar, demostrando su nivel y terminando como líder en la categoría de vehículos históricos del Campeonato de España, ya sin pertenecer a éstos, y siendo segundo entre los andaluces de su categoría.

El piloto lamenta lo ocurrido, "todos conocen mi trayectoria deportiva, jamás he intentado obrar de mala fe, que por cierto, dicho pasaporte vale solo 90 euros. Los hubiera pagado encantado, pero repito, nos dijeron que al no seguir el nacional no era necesario. Me siento mal, no acepto esta decisión de ninguna de las maneras. Que sirva de precedente que el año pasado, ya corrimos en Ubrique sin pasaporte y en la categoría de históricos del Campeonato de España de Montaña ¿Será que este año hemos ganado? , se pregunta.

El piloto de Peyo Competición se queda con lo positivo, ser el mas rápido, ser el mas rápido en la rampa de Ubrique