Más de 300 personas participan en la 4ª Lectura ininterrumpida del Quijote de la Mancha

Más de 300 personas participaron ayer en la 4.ª Lectura ininterrumpida del Quijote de la Mancha, con motivo del Día Internacional del Libro, que se prolongaba durante poco más de 10 horas, en la Biblioteca Pública Municipal, con participación de todos los centros educativos de la ciudad, gran parte de las asociaciones y colectivos de la ciudad, además vecinos y vecinas en general.

Se iniciaba a las con la presentación de Antonio Miralles, del ‘Club de Lectura de Jódar’ y las primeras lecturas a cargo de la primera teniente de alcalde, concejala de Igualdad, Salud y Asuntos Sociales, M.ª Teresa García, y el concejal de Agricultura y Empleo, Juan Caballero.

Durante toda la mañana el protagonismo era para todos los centros educativos, por este orden: C.E.I.P. Doctor Fleming, C.E.I.P. General Fresneda, E.E.I. Francisco Soriano, E.E.I. Antonio Machado, C.E.P. Virgen de Fátima, C.E.P. Arroquia Martínez, I.E.S. Juan López Morillas, también por la tarde participaban alumnos y alumnas de la Escuela De Adultos ‘Puerta de Mágina’ (Clase de Alfabetización).

Ya por la tarde la lectura se abría a algunas de las asociaciones y colectivos de la ciudad, vecinos, vecinas e incluso, en algún caso, a una familia completa.

Entre esos colectivos: Grupo de Teatro ‘No dejes de Soñar’, Asociación de Madres y Padres de Fátima, Grupo Local Partido Andalucista, Grupo de Teatro ‘Personare’, Coro Romero ‘Ecos del Guadalquivir’, Asociación de Discapacitados Intelectuales, Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Jódar, Asociación Ecologista ‘Mágina Animal’, Banda De Cornetas y Tambores ‘N.ª S.ª de la Asunción’, Centro de Día, Asociación ‘Cantamágina’, Coro ‘Mar de Olivos’, Asociación Santa Rita, Club de Lectura de Jódar, Agrupación Musical ‘Arroquia Martínez’, Banda de Música ‘Pedro Gámez Laserna’, Radio Jódar SER… escritor Gregorio José Torres Quesada, siendo el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, el encargado de cerrar la lectura.

Presentación de libro

Momento de la intervención del alcalde, en lapresentación del libro / Antonio Plaza

A su finalización, también dentro de las actividades organizadas por la Concejalía de Educación, tenía lugar la presentación del libro ‘El Habla de Pegalajar (Seña de identidad)’, a cargo de su autor, Gregorio José Torres Quesada, con presencia, e intervención del alcalde, José Luis Hidalgo, y la concejala Juani Vílchez.

El alcalde en su intervención, incidía en la importancia de la jornada, tras el reconocimiento, unos minutos antes a los equipos de futbol, juvenil e infantil: “Porque esa es otra apuesta importante también, que deben hacer los pueblos, por el deporte y por los valores que aporta, el trabajo en equipo, es esfuerzo, que nadie nos va a regalar nada… esos valores junto con los de la cultura, son los que queremos inculcar en un pueblo joven… es la mejor inversión que se puede realizar… no se ve el euro hoy, pero se verá la enorme inversión que está realizando este pueblo en vosotros, en los más jóvenes, se verá más cada día, estoy absolutamente convencido…”.

Recordaba también, “… Este es el cuarto libro que presentamos, nuestra intención es que cada mes se presente un libro en Jódar, el mes próximo presentaremos el nuevo libro de nuestro paisano Jesús Barroso… pero hoy nos toca, como pueblo acogedor que es, y Puerta de Sierra Mágina, nos toca abrirnos a nuestra comarca…”.

El propio autor daba a conocer que “se trata de un diccionario que no está acabado, ningún diccionario está nunca acabado, siempre le caben más palabras… Y además añadir ‘Seña de Identidad’, porque es así, además de ‘La Charca, las cumbres del Almadén nevadas o la ‘Peña de los Buitres’ o la Huerta regada por el agua de La Charca, son señas que se ven en el pueblo, pero hay otra seña de identidad que trasciende fuera del pueblo, que es el habla de Pegalajar, es fácil que un pelagajeño vaya por Jaén y sin decir su procedencia, sea reconocido por el acento y el tonillo… Este es un trabajo que he recogido a lo largo de treinta años, nacido de la nada, hablando con la gente… recoge dos mil doscientas palabras y ya tengo algunas más que no están incluidas…”

Comidas Quijotescas

Se cerraba la jornada con la presentación y degustación de comidas Quijotescas, mencionadas en el libro, elaboradas por socias y socios del CPAPM de Jódar, platos como las migas, asaduras fritas, flores de sartén, ajo blanco, huesos y quebrantos.