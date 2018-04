El PP anuncia que no apoyará el presupuesto municipal

Benissa sigue con los presupuestos municipales prorrogados de 2016. Y el Partido Popular ya anuncia que no apoyará la propuesta presupuestaria planteada por el ejecutivo local.

Según ha indicado el portavoz de los populares en Benissa, Arturo Poquet, en el próximo pleno, cuando se eleve para su aprobación inicial el documento económico de 2018, su grupo no votará a favor. Poquet ha señalado que el PP ha aportado al documento más de 20 propuestas que su formación considera prioritarias de cara a este ejercicio (mejoras en la iluminación en la zona costera, un retén de la policía local en la Fustera,…) pero, agrega, no tienen garantías de que estas iniciativas se lleven a cabo, por lo que no apoyarán el documento económico cuando se debata en el pleno.

Un acuerdo que podría incluirse en la sesión ordinaria del mes de abril a celebrar esta misma semana. El jueves, 26 de abril.

Poquet reconoce que ha habído mayor predisposición por parte del ejecutivo, pero ha recordado que el documento comenzó a gestarse en diciembre de 2017 y no fue hasta febrero de este año cuando se les convocó a una segunda reunión sobre este asunto. Con esto, el edil denuncia la lentitud del proceso. Poquet remarca que estamos a finales de abril, y que apenas queda tiempo para ejecutar lo presupuestado.