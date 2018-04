Un profesor titular sustituye a Álvarez-Conde en el Instituto del máster de Cifuentes

No es un catedrático como Enrique Álvarez-Conde, es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, pertenece al departamento de Derecho Público y ahora mismo ejerce como secretario de esta facultad en el campus de Vicálvaro. Su nombramiento ha sido aprobado esta mañana en un consejo de gobierno extraordinario convocado por el rector, Javier Ramos, después de expedientar y apartar de sus funciones a Conde que ya antes había renunciado a ser reelegido como director del Instituto de Derecho Público.

Álvarez-Conde fue quien se presentó como el director del máster de Cifuentes y quien, supuestamente, facilitó al rector un acta falsificada para justificar la defensa del trabajo fin de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras las irregularidades detectadas en las notas y que publicó eldiario.es. Pablo Acosta ejercerá en funciones hasta que los miembros del Instituto dentro de un tiempo elijan un nuevo director.

Un nombramiento que fuentes universitarias ponen en duda porque entienden que Álvarez-Conde no ha sido inhabilitado en el cargo, no está suspendido de empleo y sueldo, y por tanto sigue siendo el director legítimo. Estas mismas fuentes explican que en el caso de decaer, le tocaría ocupar el cargo de forma provisional al siguiente profesor de mayor categoría y antigüedad que cumpla los requisitos y que el profesor Acosta no es el primero de esa lista.

Otras fuentes universitarias aseguran a la SER fque Acosta ha recibido presiones para no aceptar el cargo del entorno del ex rector Fernando Suarez y de Maite Feito, profesora de la Universidad y actualmente asesora del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. Fue esta docente quien el día que se conocieron las irregularidades del máster de la presidenta apareció en el despacho del rector.

El último proyecto de investigación en el que participó, dirigido por el catedrático Manuel Villoria, versa sobre el marco institucional de lucha contra la corrupción en España. Un trabajo donde se pregunta si está siendo eficaz la represión de la corrupción en nuestro país.