El PP critica que el Govern "no ha construido ni un solo kilómetro de carreteras"

El Partido Popular critica que el Govern durante tres años "no ha podido solucionar el colapso de las carreteras de las Islas" y que "no ha construido ni un solo kilómetro nuevo". La presidenta Francina Armengol lamenta que "el PP no crea en el transporte público y solo apueste por el cemento".

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, denuncia el "colapso durante todo el año de las carreteras de Balears". Recuerda que el Partido Popular durante la pasada legislatura ejecutó obras de mejora por valor de 80 millones de euros y que si ahora estuvieran al mando hubiesen terminado la carretera Llucmajor-Campos, la de Menorca, la de Vila y el segundo cinturón de Palma.

Por su parte, Armengol lamenta que "el PP no quiera invertir en el transporte público". La presidenta subraya que ellos han impulsado la electrificación del tren de Mallorca, han incrementado en más de un millón el número de pasajeros de autobús y se ha puesto en marcha el plan de movilidad que prevé aumentar las líneas y frecuencias del transporte público.

Además, critica que "el PP no haya sido capaz de reclamar el incremento del descuento de residente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy", en su visita a Palma el pasado fin de semana

Por otro lado, El Pi también ha preguntado este martes por el estado de las carreteras de Balears. En ese sentido, la presidenta del Govern ha lamentado que las Islas "se hayan quedado con inversión cero en materia ferroviaria y transporte terrestre", algo de lo que ha culpado al presidente del PP balear y ex conseller, Biel Company, por "renunciar", dice, al dinero del Gobierno central.