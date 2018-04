Más de 40 cruces animarán las fiestas más tradicionales de Motril

Motril comienza a preparar la celebración de las Cruces de Mayo, tres días intensos de fiesta en los que cientos de personas tomarán las calles y plazas de la ciudad. Desde el martes 1 de mayo al jueves 3, los farolillos, las luces y la música animarán el ambiente mágico de una de las celebraciones más esperadas en la Costa Tropical, donde se mezcla la tradición con el olor a mastranzo y flores.

La teniente de alcalde responsable de las áreas de Fiestas y Eventos, Alicia Crespo, ha presentado el programa de las Cruces, una celebración en la que las escuelas de baile y los coros rocieros de Motril tendrán especial protagonismo, y en el que habrá actuaciones espectaculares en la Cruz Municipal como las de la Orquesta Tentación, muy demandada por el público más joven, y Kañasur.

Los operarios municipales comienzan esta semana a montar la Cruz municipal y la carpa donde tendrán lugar las actuaciones que forman parte del extenso programa de actividades preparadas por el Ayuntamiento para unas cruces que este año tendrán un día menos de fiesta pero que serán, según ha recalcado la teniente de alcalde, "más intensas".

Crespo ha informado que este año habrá menos Cruces inscritas en el concurso en todas sus modalidades, desde espacios públicos, calles, plazas y locales (8) a centros de enseñanza (6), pasando por escaparates (3), itinerantes (6), en centros de mayores (8) y en empresas de hostelería (10). "De todas formas, no tenemos inconveniente en que se puedan inscribir algunas hasta el último día. Depende de si Urbanismo tiene que tramitar las autorizaciones, por ejemplo, para las de hostelería. Otra cosa es que puedan entrar o no en concurso. Esa será una decisión que tomará el jurado y lo tendremos que debatir con el mismo porque ha habido un amplio plazo de inscripción que ha sido prorrogado incluso en dos ocasiones. Así que puede que no se les permita concursar pese a que se les autorice a poner sus cruces y música en las calles. Y es que nuestro deseo es que Motril se llene de ambiente festivo", ha aclarado.

La teniente de alcalde ha destacado que a pesar de tener un día menos de fiesta, "esta va a ser más intensa, con un comienzo espectacular a cargo de la Orquesta Tentación y con el encuentro de Cruces Itinerantes".

"Y es tenemos un programa de actividades pensado para que lo disfrute toda la familia, con actuaciones musicales, baile, un encuentro de radioaficionados y una gran paella popular", ha subrayado la teniente de alcalde, quien ha dicho que esperan que las calles, plazas y establecimientos de Motril y los anejos "muestren sus originales creaciones y ofrezcan ambiente".

Alicia Crespo ha agradecido "la implicación de las asociaciones, los centros educativos y de mayores, los comercios y los establecimientos de hostelería, que cada año participan con más cruces," y ha destacado que la Plaza de España será, un año más, el punto neurálgico de la Fiesta de la Cruz. "Allí está montada la Cruz municipal y está ubicada la carpa donde van a tener lugar la mayoría de las actuaciones".

Las actividades de las Cruces comenzarán el martes 1 de mayo a partir de las 12.00 horas en la plaza de la Coronación con el encuentro de carrozas, que recorrerán las calles céntricas de la ciudad para volver a la misma plaza. Después, en la carpa municipal de la plaza de España, a partir de las 13.00 horas, será la inauguración de la Cruz Municipal. A las 16.00 horas tendrá lugar la actuación de la Orquesta Tentación, que animará el ambiente hasta bien entrada la tarde. Y a partir de las 20.00 horas y hasta el cierre de la Cruz Municipal, habrá animación musical.

El miércoles 2 de mayo, el coro 'De Pasta Rociera' abrirá la jornada festiva en la Cruz municipal a partir de las 14.00 horas. Le seguirán la 'Escuela de Baile Irene Molina' a las 15.00 horas y la actuación de Kañasur a las 16.00 horas. De 18.00 horas a 01.30 horas de la mañana habrá animación musical y una actuación aún por determinar.

Finalmente, el 3 de mayo, Día de la Cruz, abrirá la jornada festiva a partir de las 09.00 horas el 'Encuentro de Radioaficionados' en el Recinto de La Alcoholera. La entrega de premios del concurso de Cruces será esa misma mañana en la plaza de España a partir de las 12.30 horas. Tras ello, actuará la Escuela de Baile 'Merche' (13.00 horas), a la que seguirá el coro 'Aires Rocieros (14.00 horas). A partir de las 14.30 horas se ofrecerá a motrileños, motrileñas y visitantes una gran paella popular, que junto a las actuaciones de la Escuela de Baile 'Las Angustias' (15.00 horas) y Lorena Puentedura, pondrán el broche de oro a esta edición de la fiesta de la Cruz.