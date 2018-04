El 23 de junio serán las primarias del PSOE para elegir candidato a la presidencia de la Comunidad

Los socialistas ya han aprobado el calendario del proceso de primarias. Del diez al dieciséis de mayo será la presentación de precandidaturas y el 23 de junio la votación para elegir al candidato socialista a la presidencia de la comunidad autónoma.

Todo apunta a que no será necesario y que antes de esa fecha se pueda proclamar a Diego Conesa como candidato para que pueda comenzar la carrera electoral, puesto que parece que no hay movimientos para presentar un candidato alternativo. Claro está, siempre que finalmente no haya algún militante de forma individual decida presentarse.

José Antonio Serrano ha dado un paso más en el proceso de primarias del PSOE murciano con la presentación de los 270 avales que le permiten sumarse a la carrera para elegir al secretario general de los socialistas en el municipio murciano.

José Antonio Serrano registra la presentación de sus 270 avales para el proceso de primarias del PSOE en Murcia / Foto: PSOE Murcia

Con esos 270 avales Serrano presenta prácticamente el doble de los necesarios, unos avales que proceden de las 13 agrupaciones locales del municipio. Según Serrano, esto es una muestra de unidad.

José Antonio Serrano ha dicho que se presenta para aportar su experiencia en la gestión de grupos y para solucionar los problemas del municipio murciano.