Polémica por la destitución del jefe de Evaluación Ambiental

La decisión de la consejería de Medio Ambiente de cesar al jefe de servicio de Evaluación Ambiental (José Mora) ha provocado las reacciones de Podemos".

María Giménez, diputada regional de Podemos, ha señalado que el consejero Celdrán “abandona al cuerpo técnico de Medio Ambiente para vaciar de contenido su labor. El Partido Popular da un paso más en la precariedad laboral y la falta de medios para dejar morir de forma lenta y desmantelar a la administración medioambiental en la Región”.

La diputada subraya que el PP quiere dejar en manos de la “patronal de los empresarios, la CROEM, la gestión de nuestros recursos naturales y la riqueza ambiental de la Región de Murcia. "Nos tememos que este es uno de los primeros pasos para instaurar un modelo de gestión basado de nuevo en el pelotazo, la inseguridad jurídica, la facilitación de negocios privados y la opacidad política y administrativa”, señala.

CC. OO. ha presentado un escrito en la consejería en el que se pide que no se quite a Ruiz de su puesto, y en el que se pone de manifiesto que 50 funcionarios han firmado para que no deje la jefatura de Evaluación Ambiental.

Desde el Ejecutivo regional señalan que se trata de "una decisión meditada del director general de Medio Ambiente, que tiene la competencia para elegir a sus jefes de servicio, ya que son puestos de libre designación. Además, señalan que a José Mora se le han ofrecido otros puestos.