Vazquez Barquero: "DO es, en realidad, un socio de gobierno del alcalde"

El portavoz socialista en el concello de Ourense, Jose Angel Vazquez Barquero, ha pasado de nuevo por los micrófonos de Hoy por Hoy Ourense para repasar varios asuntos de actualidad.

En primer lugar, Barquero ha repasado su denuncia sobre presuntas irregularidades en el concurso de los MUPIS, las pantallas luminosas que se han colocado en varios puntos de la ciudad. Afirma que su actual ubicación no es el lugar donde estaba previsto situarlos originalmente, y que alguno estaría en suelo que no es de titularidad municipal. Para el portavoz socialista, es evidente que el gobierno municipal debería dar explicaciones por el proceder, o, en su defecto, sobre por qué se está cobrando un canon si el suelo no es municipal.

Acerca del futuro viaje del alcalde a China para promocionar la ciudad en una feria turística, Barquero no ha presentado objeciones, siempre que el viaje sea a coste cero, como afirma el consistorio. El único problema que existe, a su juicio, son las dudas de que Jesús Vazquez, puede vender bien Ourense.

También ha tenido palabras Barquero para sus compañeros de la oposición, afirmando que una cosa es fiscalizar al gobierno municipal, y otra distintia entrar en elucubraciones o mociones de censura. Especialmente duro se ha mostrado con Democracia Ourensana, a quien acusa de ser socios de gobierno del alcalde después de apoyar algunas medidas y modificaciones de crédito.