El Gobierno Barkos no aclara si irá o no al acto de Cambo-Les-Bains

La Villa Arnaga de Cambó-LesBains, el lugar donde el escritor francés Edmond Rostand escribió Cyrano de Bergerac. Ese será el escenario donde se escenificará la disolución definitiva de ETA el próximo viernes 4 de mayo. Un acto en el que no está claro si habrá o no representación navarra ya que la presidenta foral, Uxue Barkos, hoy en el desayuno ofrecido en el Foro Nueva Economía en Madrid, no ha querido avanzar si su gobierno estará o no representado en ese acto.

"No lo he compartido aún con mi gobierno", responde Barkos a la pregunta de si estará su ejecutivo representado en el acto de Cambo. Será en su sesión de mañana miércoles cuando el ejecutivo de Barkos afronte ese debate, aunque la presidenta recuerda que en el acto en el que se escenificó el desarme de la banda "el gobierno navarro no estuvo" pero también añade que lo importante es la disolución definitiva de ETA.

En ese sentido, Barkos añade que "es inadmisible ese perdon selectivo de ETA, a unas víctimas sí y a otras no" y ha asegurado que "el perdón tiene que ser radical, sin resquicios y sin fisuras".

A la pregunta de si cree que el Gobierno central debe aprobar el acercamiento de presos de ETA a las cárceles del País Vasco y Navarra, Barkos ha recordado que es contraria a las medidas excepcionales penitenciarias "y, este caso, a la dispersión". Barkos respalda el cumplimiento de la ley y de las penas "pero no en condiciones excepcionales". En Hoy por Hoy Navarra, en la SER, tanto el portavoz de UPN, Carlos García Adanero y la líder del PSN, María Chivite, han confiado en que Uxue Barkos siga la misma línea que el lehendakari Iñigo Urkullu y no participe en el acto de Cambo. Para García Adanero no es una buena señal "la equidistancia del gobierno Barkos" a la par que Chivite confía en que "ETA deje de marcar la agenda".

El apoyo del gobierno foral a la manifestación del pasado 14 de abril en Pamplona pidiendo la retirada de la calificación de terrorismo a la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua en octubre de 2016 también ha sido objeto de cuestión en el acto. "Comparto y así defiendo que no estamos ante un delito de terrorismo", señala Barkos que añade que la petición de su ejecutivo "no es que haya impunidad sino proporcionalidad, que es uno de los elementos básicos de la justicia", en referencia a la petición de penas de 50 años de cárcel para los acusados por la agresión que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional