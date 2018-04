La Guardia Civil visitó a Alaya en su casa cuando estuvo de baja

El comandante de la Guardia Civil que dirigió la investigación de los ERE no recuerda "ni fecha ni nada"; pero ha reconocido que a finales de 2012 o principios de 2013, cuando la jueza instructora, Mercedes Alaya, estaba de baja por enfermedad, fue a visitarla a su casa. "Yo sí que he ido a verla, a interesarme por ella, personalmente a interesarme por su salud. Evidentemente, está en el procedimiento y es lógico que hablemos algo con ella", ha señalado. "Pero la pregunta concreta es que si hicieron comentarios del procedimiento cuando usted la visitó en su casa" ha insistido el letrado Miguel Delgado. "No", ha dicho el funcionario.

Esta pregunta y su respuesta le han robado protagonismo a la frase, contundente, que este martes ha pronunciado el agente ante el Tribunal. Ha declarado que "las ayudas son ilegales". Además, ha insistido en las múltiples "irregularidades y cosas raras que hay en esto". Ha detallado la falta de solicitudes, de resoluciones de concesión, los endosos bancarios para que una sucursal entregara el dinero de una ayuda prometida, la falta de fiscalización previa y el control posterior de lo que se hacía con la subvención. "No es que no existiese norma es que, además, hay mil cosas en este procedimiento irregular", ha recordado en otro momento. "Hay actores que quieren dotarlo de una norma pero no lo hicieron", ha manifestado. Sobre las transferencias de financiación de Empleo, que aprobaba la ayuda, a la Agencia IDEA, que efectuaba el pago ha afirmado que "es un procedimiento para saltarse la fiscalización previa" de la subvención. "Un componente más".

La defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha preguntado al responsable de la investigación por la orden de 1995 del Ministerio de Trabajo que algunos de los acusados han esgrimido como norma supletoria para las ayudas que concedió la Junta de Andalucía."No es de aplicación", "no tiene cabida aquí", "no se cumple ni lo que marca esa orden", ha subrayado. La orden prevé un control de justificación de las ayudas, pero "aquí no hay nada, no hay solicitud, no hay control. No se dan ni los mínimos que recoge esa orden".

Sobre el exconsejero Gaspar Zarrías ha manifestado que "sabía" como funcionaba el sistema porque en los documentos de modificaciones presupuestarias figuraban las transferencias de dinero a IDEA para pagar las ayudas.