El pregón y la “Ofrenda de los Borregos” abren paso a la romería de la Virgen de la Cabeza de Cazorla

En Cazorla se han celebrado durante este fin de semana los actos previos a la romería de la virgen de la Cabeza que tendrá lugar este domingo. El sábado el teatro de La Merced acogió el pregón pronunciado por José Manuel Sieira Míguez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que estuvo ampliamente acompañado por su esposa Consuelo, hijos y nietos.

Especialmente agradecimiento demostró Sieira con el Hermano Mayor de la Cofradía, José Carlos Marín y María López, Camarera de la Virgen “quienes el año pasado al terminar la misa, me propusieron hacer este pregón”.

José Manuel Sieira Míguez durante su intervención en el pregón de la Virgen de la Cabeza de Cazorla / DIEZ TV

El que fue hasta julio de 2015 número 1 de la Sala de lo Contencioso del Supremo, se mostró muy agradecido por poder desempeñar este papel “es para mí algo especialmente emotivo no soy cazorleño pero llevo casado con una cazorleña 48 y para mí es algo tremendamente importante”, comentó el expresidente del alto tribunal “le tengo mucho cariño a Cazorla desde el primer día que vine aquí”. Un lugar totalmente distinto de su tierra natal, Galicia “pero creo que he llegado a entender a los cazorleños y ellos a mí”. Por otro lado, precisó que este acto era “especialmente entrañable y creo que no puede haber un honor más grande para un cazorleño y para quien no lo es”.

Sieira dijo haber vivido esta romería de manera continuada en los últimos ocho años y confesó que su devoción se remonta a un hecho vivido hace muchos años “la primera vez que asistí a la fiesta de la Virgen de la Cabeza de Cazorla hubo algo que me recordó mi niñez porque en la patrona de mi pueblo también había una costumbre consistente en llevarle a la Virgen piernas, brazos, cabezas… de cera ”. Algo que le emocionó al recordar que sus padres le llevaron a la patrona de su pueblo, Santa Leocadia una cabeza de cera “porque yo me había caído cuando tenía tres años por el hueco de un ascensor desde dos pisos de altura y ellos estaban convencidos de que la santa me había salvado la vida”.

José Manuel Sieira junto a María López, Camarera de la Virgen de la Cabeza saluda al público asistente al pregrón / DIEZ TV

Este mismo episodio fue relatado en el pregón que pronunció bajo el título “Tierra de María”. Reconociendo que al no ser cazorleño y no tener vivencias personales para reflejarlas en el pregón, dijo haberse inspirado en unas palabras que escucho a Juan Pablo II en su última visita a España “dijo que era Tierra de María”. Es a partir de cuestionarse el porqué la había llamado así, las veces en que la Virgen María se había manifestado en España desde la primera aparición en Zaragoza, al Apóstol Santiago. Se cuenta que cuando llegó a Aragón a predicar el Evangelio allá por el año 40 d. C., una noche la Virgen María se le apareció en carne mortal pese a que por aquel entonces María aún vivía en Palestina.

A partir de ahí José Manuel Sieira elaboró un interesante y documentado relato de los orígenes históricos de la fe mariana en Cazorla y la Provincia en el contexto nacional.

La comitiva se prepara para el desfile de la "Ofrenda de los Borregos" a la Virgen de la Cabeza / MJBayona

La elección del pregonero por parte de la junta directiva de la hermandad responde, como dijo el hermano mayor José Carlos Marín, a dar la oportunidad a quienes no siendo cazorleños llevan a esta romería por bandera y a la virgen de la Cabeza de Cazorla en el corazón. La cofradía lo decidió de forma unánime “aunque no es cazorleño, es muy devoto de la Virgen y la lleva en el corazón”.

Los borregos son conducidos por las principales plazas de Cazorla ante el asombro de quienes no conocen esta tradición / DIEZ TV

En el acto como viene siendo habitual se presentó en el escenario el atuendo y manto que lucirá este año la patrona de Cazorla en la romería “algo que dejamos a elección de la camarera de la Virgen y que en esta ocasión ha elegido el verde y oro”.

Los borregos pasan por la plaza de la Corredera en dirección Plaza de Santa María / MJBayona

Por su parte y desde la representación institucional en el acto el teniente de alcalde José Luis Olivares se refirió al operativo de seguridad de este año, que entra en una nueva etapa merced a la coordinación de fuerzas. Olivares explicó que “por primera vez hay un protocolo y plan de autoprotección de la romería que se coordina desde el propio ayuntamiento para poder activarlo en caso de emergencia”. El operativo coordina a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y 112 ante cualquier situación que lo requiera.

Otro de los actos tradicionales tuvo lugar el domingo con el desfile de la centenaria “Ofrenda de los Borregos” a la Virgen . Los corderos volvieron a captar la atención en su camino desde el parque del Cristo hasta la plaza de Santa María. Una curiosa comitiva acompañada por el Coro Rociero de Cazorla, la Agrupación Musical de Cazorla y un buen grupo de personas ataviadas con los originales trajes serranos.

Una costumbre que se remonta a la época en que había muchos pastores en La Sierra y donaban sus mejores corderos a la Patrona. El domingo anterior a la romería los subastaban por las calles y con ese dinero podían realizar la romería.

Mas de una veintena de borregos han participado este año en el singular desfile de la ofrenda / DIEZ TV