La llavor de la divisió

És textual: "Treballar per la solució política que faça que en la Comunitat Valenciana els ciutadans valencians, els empresaris, ens facen sentir com qualsevol ciutadà espanyol... cosa que en aquest moment, comparativament, no estem sent-lo". Ho diu Salvador Navarro, president de la patronal autonòmica valenciana. Gens sospitós, vaja. Ara pregunte jo: Qui està sembrant la llavor de la divisió? La resposta és més que evident, qui margina divideix. Per això sembla inconcebible el cinisme del govern d'Espanya.