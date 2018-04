Un relevo que agrava la crisis

De posible alcaldesa a ser destituida como portavoz en el consistorio. La situación política que se vive en Alicante no deja de dar sorpresas. La ejecutiva local del PSPV PSOE apartaba de golpe ayer a Eva Montesinos . Ya no les sirve. Y Ximo Puig, el secretario general del partido, que no da crédito intenta ganar tiempo convocando el Comité de Ética y de Garantías para pedir explicaciones. Una situación que el propio Puig rechaza : "como para empezar ahora con una guerra interna en el seno del PSPV"

Y en un año, elecciones. O pega un golpe en la mesa y se endereza la situación o conforme pasan los días desde que se perdió la alcaldía esto, cada vez resulta más patético. Y para más inri la juez abre juicio oral al ex alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, por un delito continuado de prevaricación relacionado con el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.