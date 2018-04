"Un mensaje de unidad"

No fue una rueda de prensa más en la carrera del veterano entrenador granadino. Lucas Alcaraz llegó a su hora en la sala de conferencias en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde estuvo el director deportivo, Miguel Ángel Corona, escuchando al que horas antes era su entrenador, pero Lucas Alcaraz ya es historia en el club rojiblanco que preside Alfonso García.

Lucas Alcaraz llegó con mucha ilusión al Almería después del cese de Luis Miguel Ramis, pero no ha podido acabar su trabajo y ha preferido irse por el bien de una entidad que va y que siempre irá en el corazón del míster granadino. “El acuerdo económico en el Almería es que cobro lo que he trabajado en el club hasta el otro día, ni más ni menos, por lo que he renunciado a un contrato de larga duración en el Almería y a este punto hemos llegado después de una reflexión conjunta. No es ni un cese ni una dimisión. Solo hay una forma de volver a reactivar la situación del Almería en Segunda División y era esta: usa esta figura para intentar salvar al final al Almería para que siga compitiendo en la categoría de plata del fútbol nacional”, explicó Lucas Alcaraz en la rueda de prensa que sirvió para despedirse como entrenador del Almería.

El ex-técnico del equipo rojiblanco bajó al vestuario local para despedirse: “Ha sido una despedida colectiva, o sea, una despedida de todos los jugadores del Almería, pero no ha sido de forma individual”.

Lucas Alcaraz entiende que el equipo está en tiempo y en forma para levantarse y romper la mala racha que lleva de ocho jornadas sin ganar en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División: “Creo y pienso que esta medida puede servir de revulsivo y unido a la importancia del partido y el buen ambiente que habrá en las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos hay buenos ingredientes para sacar el partido adelante”.

El vestuario del Almería está tocado mentalmente: “Nadie está bien cuando en el fútbol se gana, pero eso es hasta normal, pero estoy convencido de que con una victoria en el partido del próximo sábado en casa ante el filial del Barcelona todo irá mejor. El ánimo es fuerte en todos, pero claro que todos están preocupados en el vestuario”, afirmó Lucas Alcaraz.

Afición Dejó un mensaje para los aficionados del Almería: “Más que un mensaje para los últimos seis partidos, sí mando un mensaje para el partido del próximo sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el filial del Barcelona y mi mensaje sería el de unida de todos para ganar y mirar el futuro de otra manera en la categoría de plata del fútbol nacional. Hay que estar con el equipo antes, durante y siempre”.