Ilusiones de un padre

Como cualquier padre quiero lo mejor para mi familia y por eso todos los días me preocupo de intentar darles lo mejor. Creo que tú también. Creo que es algo evidente, tan evidente que de hecho no lo solemos decir, sino que intentamos ponerlo en práctica tanto en público como en privado. Pero llevamos tiempo teniendo una mala costumbre que me preocupa porque afecta directamente a mi entorno. ¿Por qué si queremos lo mejor para nosotros siempre nos ponemos en último lugar? No voy a ser egoísta, no voy a pedir nada que no quiera para el resto… Quiero que toda persona tenga obligación y derecho de trabajar tantas horas se necesite en la sociedad como para que vivamos bien, no como para poder “comprar” vidas a través del trabajo pero sí como para no malsobrevivir como se están pasando en miles de hogares… quiero que mis hijos puedan trabajar en los puestos de trabajo en los que ellos estén capacitados y que esto a su vez pueda rendirle como para poder vivir con su familia y por supuesto quiero que tenga las mismas oportunidades que cualquier otra persona para poder ejercerlo. Bien… ¿Tú también quieres lo mismo? No puede ser…

Con este sistema no, tenemos que cambiarlo .empecemos por arriba . cambiemos el sistema de Gobierno, nadie con derechos de cuna cambiemos monarquía por república.

JOSÉ NAVAS José Navas Serrano es desempleado. Presidente de la Asociación ‘Por un sistema alternativo’.