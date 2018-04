¿Para cuándo el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en Andújar?

El 28 de marzo de 2.017, el Parlamento de Andalucía aprobó, por fin, sin ningún voto en contra (con la abstención del PP y Ciudadanos) la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Tanto su exposición de motivos como su texto articulado recogen los principios de verdad, justicia y reparación.

En la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, se aborda y se regula la identificación de las víctimas de la guerra civil y de la represión de la dictadura franquista, la reparación a esas víctimas, los documentos de Memoria, la relevancia de las Asociaciones y Foros. También establece un Plan de carácter cuatrienal, la creación de un Instituto y del Consejo de Memoria Histórica.

El artículo 32 establece con claridad cuáles son los símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática: “La exhibición pública de escudos, insignias, placas, y otros objetos o menciones situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1.936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”. En un plazo máximo de 12 meses se procederá al cumplimiento del artículo 32.

La Ley establece un régimen sancionador para aquellas personas físicas, jurídicas y administraciones que no la cumplan de hasta 150.000 euros y la retirada y no acceso a subvenciones. Pues bien, transcurrido más de un año desde la aprobación de la Ley, el gobierno de Andalucía ha hecho muy poco para garantizar su cumplimiento al no destinar recursos económicos suficientes para cumplir con la Ley.

El historiador local, Santiago de Córdoba Ortega, después de un exhaustivo estudio de investigación cifra en 567 los elementos materiales e inmateriales de la dictadura de Franco susceptibles de ser retirados o eliminados en cumplimiento de la Ley.

¿Cómo es posible que la Consejería de Educación no haya eliminado ya los nombres del capitán Cortés y de Ruiz de Gordoa de sendos colegios públicos de Andújar?

¿Cómo es posible que la Consejería de Fomento y Vivienda no haya retirado ya los símbolos franquistas y de falange de decenas de edificios y viviendas de Andújar?

¿Cuándo la Administración del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar le van a hincar el diente y realicen las gestiones oportunas para eliminar los símbolos fascistas en el Santuario de la Virgen de la Cabeza y en otros lugares del municipio?

juan antonio sáez Juan Antonio Sáez Mata es el coordinador general de la Asamblea local de Izquierda Unida en Andújar y miembro del Consejo Provincial. Ha sido presidente del Comité de Empresa de ARASA. Concejal- portavoz del PCA en el Ayuntamiento de Andújar durante el mandato 79/83 y 83/87. Teniente de Alcalde de Economía, Hacienda y Patrimonio en el Ayuntamiento de Andújar por Izquierda Unida en el mandato 87/91. Concejal-portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Andújar durante el mandato 91/95 y 95/99. Teniente de Alcalde de Economía, Hacienda y Patrimonio en el Ayuntamiento de Andújar por Izquierda Unida en el mandato 99/03. Concejal-portavoz de IU- Los Verdes en el Ayuntamiento de Andújar del 2007 al 2012. Ha sido Consejero General de Caja de Jaén, Caja de Ahorros de Ronda, Unicaja y Caja de Granada. En agosto de 2.012 es nombrado Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén.