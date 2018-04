Bandas Sonoras

Está ahí siempre acompañándonos. Nos rodea y vive con nosotros. Más aún, forma parte indisociable de nuestras vidas. Nos anima cuando estamos tristes, nos divierte cuando estamos alegres, nos calma cuando estamos estresados, nos prepara para una fiesta o nos ayuda a concentrarnos para una gran ocasión. La música está ahí siempre con nosotros, conformando la banda sonora de nuestras vidas.

Cada ocasión, cada evento tiene su música específica. Hay música de verano, aunque sea ese bodrio de la canción de verano, que se olvida pronto; hay música de Navidad, de Semana Santa, y como no, hay música de Romería.

Efectivamente, hay música de Romería, música que cuando la oímos, la relacionamos automáticamente con las fiestas dedicadas en honor a la Virgen de la Cabeza. Y no me refiero sólo al himno a la Morenita y Pequeñita. Me refiero a esos otros toques, redobles de tambor, y piezas que asociamos con esta fiesta que nos aprestamos a disfrutar en esta semana. Personalmente, uno de los grandes momentos musicales de la Romería es la entrada de las Cofradías filiales el viernes de Romería, cada una de ellas tocando, cantando o bailando algo relacionado con su localidad de origen. Ese crisol de músicas y bailes tradicionales que engrandecen y enriquecen la Romería y que en su conjunto conforman la banda sonora de la Romería; esa mezcla de toques, marchas, charangas, himnos, sevillanas, chotis y verdiales. Es de esos momentos romeros que hace falta engrandecer y reforzar más aún.

Ahora bien, si todos sabemos disfrutar de la música, creo que hace falta profundizar más en la cultura musical, y aprovechando que ayer día 23 fue el día del libro y del derecho de autor, creo que es de justicia mencionar que la música no se compone sola. Que ese arte que nos hace disfrutar y sin el cual no sabríamos entender nuestras vidas lo ha compuesto alguien al que no siempre se le da el debido reconocimiento. Todos hemos cantado, porque así nos lo han enseñado nuestros mayores, el himno a la “Morenita y pequeñita, lo mismo que una aceituna”. Pocos vecinos de Andújar habrá que no lo sepan cantar de corrido, y sin embargo son menos los que recuerdan que lo compuso un malagueño de nombre José María Gallo, con una historia curiosa a su espalda. Y cuando a los compositores se les reconoce, como por ejemplo a Juan de Castro, que da nombre a nuestro Conservatorio, o al Maestro Amador, pocos sabrían decir que el primero fue un compositor de Andújar, carlista, que destacó en la composición de música religiosa o que el segundo fue un compositor de pasodobles nacido en Alcalá de los Gazules, y que dirigió la banda municipal de Andújar.

Vaya desde aquí mi homenaje a todos los autores y compositores, a todos los creadores de arte y, sobre todo, vaya desde aquí mi deseo para que todos ustedes tengan una feliz y musical Romería 2018. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!

