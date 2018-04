Lo comenta prácticamente todo el mundo dentro y fuera del PP canario, Asier Antona está debilitado. Se apunta que también lo piensan en la dirección nacional del partido conservador, pero en Madrid bastante tienen con lo propio. Rajoy solo piensan en aguantar hasta el final de la legislatura y para ello intenta conseguir aprobar los presupuestos.

Antona no ha sabido sacudirse la presión por las mentiras o inexactitudes ,como las llama él, de su currículo. Muchos en la organización no entienden lo fácil que era pedir perdón y seguir a otra cosa. Pero el palmero nacido en Bilbao se ha encasquillado. Ayer en la toma de posesión de Jimena Delgado en la delegación del gobierno se le vio desencajado, no es para menos, la metedura de pata ha sido gorda.

El problema es que se le ha hecho grande el partido y el cargo con su juventud, eso comentan desde dentro, quienes apuntan además que llegó demasiado joven. La verdad es que las encuestas no le acompañan, es verdad que el resto de los partidos tradicionales bajan en las encuestas publicadas o no, pero lo del pp canario en Gran Canaria sería estar por debajo de lo que se consideraba su suelo, no remonta, al contrario. No saben como salir de esta. Tienen un problema profundo y lo peor para ellos es que están noqueados antes del partido.

Lo de la "titulitis" de los que se dedican a la política por sufragio pasivo, los elegidos, los que se presentan a las elecciones es una petulancia innecesaria. Los representantes de los ciudadanos no tienen por qué presentar ningún título ni curriculum extraordinario, no. Lo que tienen que ser es honestos, presentar un programa electoral, defenderlo y llevarlo acabo si ganan. Las cuestiones técnicas, para los técnicos o funcionarios de las administraciones, también para los miembros del gobierno elegidos por los representantes de la gente. No se trata de la tecnocracia. No parece que lo que sea necesario sea que ahora se haga un striptease público de sus vidas académicas, se trata de a quién se coja mintiendo pida perdón o dimita al instante.

Asier no ha hecho ni una cosa ni la otra. Él sabrá lo que hace y cómo lo hace, por lo pronto su partido no levanta cabeza, ni en Madrid pero todavía peor en Canarias.