Los no adscritos de Parla seguirán con sueldo

Tras la salida del exconcejal de Cambiemos Alberto Olayo por no apoyar una moción de censura contra el PP, ya son tres los ediles no adscritos en el Pleno Municipal tras la salida en 2017 de dos de Mover. Por eso el consistorio ha celebrado una sesión para modificar los representantes en las comisiones municipales. Pero el grupo MOVER ha presentado una enmienda para que también se les quitase el sueldo a los concejales que no dependan de un grupo político.

Los ediles de Mover consideran que deberían percibir “exclusivamente la cantidad establecida como dieta de asistencia al Pleno y a las Comisiones”, pero el resto de grupos no ha apoyado la enmienda para no “mermar” los derechos de los concejales y la propuesta no ha prosperado.

Lo que sí ha cambiado es la composición física del pleno, que queda con siete concejales del PP, cinco de Cambiemos, cinco de PSOE, cuatro de Mover, tres de IUCM y otros tres no adscritos.