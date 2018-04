El PSOE se recompone en Soria y el PP se debilita

El PSOE y el PP atraviesan momentos muy opuestos en la provincia de Soria. Mientras que el PSOE hace un año vivía una fuerte escisión, ahora parece que se va recomponiendo. En el caso del PP, lejos de alcanzar la unidad, sigue desgajándose después de que el verano pasado seis diputados provinciales se dieran de baja.

En el caso del PSOE, aunque hace un año Carlos Martínez y Luis Tudanca lideraban corrientes diferentes de cara al congreso del PSOE, el soriano apoyando a Susana Díaz y el burgalés a Pedro Sánchez, ahora cierran heridas y se avalan mutuamente. La semana pasada era Carlos Martínez el que respaldaba al candidato autonómico y ahora es Tudanca el que anuncia que no habrá candidato alternativo a Carlos Martínez.

“Nadie pone en duda el liderazgo y la candidatura de Carlos Martínez en la capital de Soria”, explica el Secretario General del PSOE de Castilla y León. Insiste en que la gestión del alcalde en el Ayuntamiento de Soria “es un ejemplo”. Asegura que un año después del proceso congresual, ya no existe en Soria “ningún tipo de fisura”.

No habrá por tanto primarias en Soria capital a la vista de que sólo hay un candidato. El resto de la lista que concurrirá al Ayuntamiento capitalino no se conocerá hasta el mes de febrero. En cuanto a las candidaturas de los demás ayuntamientos, no se darán a conocer hasta después del verano.

El descontento en el seno del PP con la gestión de la directiva en la provincia vuelve a ponerse de manifiesto en este caso con el alcalde de Navaleno, Paulino Herrero. Reconoce que quiere presentarse a la reelección, aunque se dará de baja del Pp y se presentará por otra formación si no cambia su política provincial “porque con esa ideología personalista yo no comulgo y me tengo que apartar”, explica.

Asegura que no es el único alcalde del PP descontento con las directrices de la cúpula provincial, aunque se ha negado a dar nombres. De cara a las próximos comicios locales, hace un augurio: “el Pp seguirá perdiendo representatividad en la provincia como ya ocurrió hace tres años” cuando perdió casi todos los ayuntamientos más grandes pues solo gobierna en El Burgo de Osma y Ólvega. De momento se desconocen los plazos para hacer públicos los candidatos a las alcaldías.