Seguimos celebrando Deporte

Ayer, 23 de abril, festividad de San Jorge, y Día del Libro, fue también la festividad de Castilla y León. Sinceramente en Soria tenemos muy pocas motivaciones para celebrar nada esta jornada... Pero yo sí celebré ayer. Como casi cada fin de semana, celebré una vez más el buen estado de forma de nuestro Deporte, el Deporte de Soria, que goza de una salud tremenda.

Para empezar, quiero mandar un mensaje de ánimo al San José, que este domingo descendió matemáticamente después de dos temporadas en Tercera división. En la Regional, por cierto, se encontrará a un Tardelcuende que está a punto de remachar su continuidad en la categoría. No tiene por qué ser el final de un ciclo para el San José, sino un pequeño paso atrás, quien sabe si para coger un nuevo impulso tras unos años de muchas y continuadas alegrías.

Alegrias como las que nos brindó el Atletismo Numantino, que revalidó su título de Campeón de Castilla y León de Clubes, sumando el debut de las Celtiberas en un meritorio quinto puesto. O el BM Soria, con su séptima victoria consecutiva, en un momento muy dulce, lamentablemente tardío, imposible ya aspirar al play off. O la campaña perfecta del Sporting Bar Teruel CV Soria, brillante campeón de Segunda división de voleibol, que hecho pleno de victorias, 20 de 20, lo que le ha costado la barba a su entrenador...

O el propio Numancia, mantenido viva la ilusión por el play off a falta de seis jornadas, dependiendo de sí mismo, aún con cuatro partidos por disputar en Los Pajaritos, y entrando definitivamente en las quinielas del ascenso a Primera división. Nos lo vamos creyendo.

Y, por último, pero no menos importante, un nuevo hito del binomio Soria-Duatlón. La ya tradicional cita anual, en esta ocasión un nuevo el Campeonato de España por Equipos y de Relevos, volvió a resultar un éxito, tanto de participación (con récord en un nacional de estas características), como de público en dos jornadas intensas que nos dejaron momentos como el debut del equipo femenino del Deporama Joven In Triatlón Soriano, lo que no deja de ser un importante avance para el deporte de Soria, que sigue abarcando todas las modalidades, categorías, géneros de tantísimas disciplinas deportivas.