El Numancia suma un punto en Tarragona para seguir en puestos play-off

El Numancia sumó un punto en su visita al difícil campo del Nou Estadi de Tarragona al empatar sin goles con el Nàstic en un partido duro, muy físico y en el que hubo y tiempo para cada equipo. Los locales fueron mejor en el primer acto y los de Arrasate estuvieron por encima en la segunda mitad. Este punto permite al conjunto rojillo mantenerse en los puestos de privilegio de la categoría y sustentar una semana más el sueño de la afición por jugar el play off de ascenso a Primera división. Jagoba Arrasate, ante las ausencias obligadas de Íñigo Pérez y Diamanka, apostó por la pareja Grego-Larrez como mediocentros y situó a Higinio como referencia ofensiva en el ataque rojillo. El resto, los mismos ocho hombres de la semana pasada en el triunfo ante el C. D. Lugo. El partido se antojaba físico y con muchos duelos individuales y no defraudó a las expectativas.

ficha técnica Nástic: Dimitrievski; Kakabadze, Xavi Molina, Arzo, Abraham; Fali (Javi Márquez, m. 75), Tejera; Tete Morente, Maikel Mesa (Assoubre, m. 64), Juan Muñiz (M. Barreiro, m. 84); y Álvaro Vázquez. Numancia: Aitor Fernández; Unai Medina, Escassi, Carlos Gutiérrez, Saúl; Grego Sierra, Pablo Larrea; Pablo Valcarce (Dani Nieto, m. 88), Pere Milla (Nacho, m. 74), Marc Mateu y Higinio (Guillermo, m. 62). Árbitro: Sagués Oscoz (Comité Vasco). Amonestó a los locales Juan Muñiz, Álvaro y Abraham y a los visitantes Grego Sierra, Pablo Larrea y Pablo Valcarce. Incidencias: 6.412 espectadores, en el Nou Estadi, de ellos unos 300 numantinos.

El marcador no se movió en la primera parte, muy igualada en cuanto a dominio y posesión de balón, con dos equipos peleando a muerte por cada balón dividido y buscando la superioridad en los costados. A pesar de la igualdad vivida en el terreno de juego, fue el Nástic el que tuvo las dos oportunidades más claras, pero de nuevo apareció la figura de Aitor Fernández para mantener a su equipo en el partido. La temporada del guardameta numantino está siendo sobresaliente y su calidad salió a relucir en el Nou Estadi. Primero, con una espectacular intervención a cabezazo de Álvaro Vázquez y después, en el último suspiro del primer acto, en un mano a mano con el propio delantero local que volvió a ganar en una acción también grandiosa.

Si el primer acto fue de color local y se jugó a lo que el Nástic pretendía, el Numancia salió mejor en la reanudación. Manteniendo el ritmo alto de presión de la primera parte, los rojillos evitaron el juego en largo del equipo catalán y empezaron a manejar el balón y jugar en campo rival. Las segundas jugadas y los balones a la espalda que habían traído varios sustos a la zaga numantina fueron resueltos por los de Arrasate, mejor con balón y también sin él. Aitor ya no tuvo que aparecer de forma determinante como en el primer tiempo y fue el Numancia el que empezó a generar llegadas al área rival. Pablo Valcarce, sobrepasada la hora de partido, disparó al poste en la mejor ocasión de los sorianos, que un par de minutos antes habían tenido otra opción con un testarazo de Grego que se marchó desviado tras saque de esquina botado por Marc Mateu. Los entrenadores empezaron a refrescar a sus equipos debido a la intensidad que había manejado el partido, pero las defensas se acabaron imponiendo a los ataques y el partido finalizó tal y como empezó, con el 0-0 inicial.