Álvaro Bautista salva un punto en América

El 'Ángel Nieto Team' salvó un punto en el gran premio de las Américas, de la mano de un Álvaro Bautista que remontó hasta seis posiciones para lograrlo. El español partía desde la vigésimo primera posición y perdió un par de puestos en las primeras curvas. Sin embargo, desde ahí metió un ritmo constante que le permitió sobrepasar a varios rivales para entrar en la zona de puntos y poder rescatar uno.

15º Álvaro Bautista: “Lo importante era tener las buenas sensaciones que estamos buscando en esta primera parte de la temporada y no somos capaces de encontrar. En carrera hemos seguido sufriendo, en la parte trasera me falta tracción y no la conseguimos. Hemos ganado algo en el giro de la moto, pero me falta adherencia en la salida de las curvas, cuando toca dar gas: ahí perdemos mucho. Intentaremos estudiar los datos y compararlos con el año pasado para ver por qué nos falta esto si teóricamente los neumáticos son los mismos del año pasado. Esperamos enderezar la situación en Europa y encontrarnos mejor con la moto”.