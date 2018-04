Javi Noriega, nuevo récord de España en natación a los 38 años

Javier Noriega, con 38 años, ha vuelto a anotarse un nuevo récord de España en natación. Este récord le ha cosechado en la prueba por relevos de 4x50 en estilos, durante la Copa de Clubes de División de Honor en Madrid. En concreto, Noriega ha contribuido a esta gesta con crol, en el que hizo un tiempo de 22,8 segundos. En total la marca se ha quedado en 1:39.42.

Asimismo, junto con Noriega, el equipo está compuesto por Juanfran Segura, que anotó 26.01 en la espalda; el uruguayo Martín Melconian, con 26.54 en la braza, y José Manuel Valdivia, contabilizando 24.07 en la mariposa.

Además, Javi ha asegurado que con su equipo, el SEK Deportivo, no se ha conseguido una proeza igual en 9 años. De hecho, Javi ha afirmado que "no sabía ni como celebrarlo porque se me había olvidado". Todo ello, porque a este nadador toledano le precede una exitosa carrera, en donde llegó a ser olímpico en Atenas 2004 y Pekín 2008. Además, continúa siendo el plusmarquista nacional en 50 libres con 22,04.

Sin embargo, Noriega ya cuenta con otros dos récords y hace apenas unas semanas ha vuelto a la competición profesional, tal y como desveló en SER Deportivos Toledo, dirigido por Rubén Delgado.

AUDIO | Escucha la entrevista completa en SER Deportivos Toledo (A partir del minuto 32)