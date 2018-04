"Me duele que aquí duden del Artium cuando es uno de los museos más importantes del país"

"Se me ha quedado en el tintero tener mayor presencia de arte reconocido internacionalmente y no poder acometer la mejora del edificio y su entorno". El director del ARTIUM, Daniel Castillejo, nos cuenta lo que le hubiera gustado poder hacer si la crisis y los ajustes derivados de la misma no hubieran limitado la acción del museo. Escucha aquí la entrevista completa.

En 'Hoy por Hoy Vitoria' charlamos con Castillejo una vez conocida su decisión de abandonar la dirección del museo vasco de arte contemporáneo. Se marcha aduciendo a motivos personales y "orgulloso de haberlo dirigido y de la labor realizada en torno a la colección pública del mismo".

Eso sí, lo hace dolido ya que el prestigio que el museo tiene en ámbito nacional es sin embargo cuestionado desde nuestro territorio.