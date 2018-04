La Mesa del Parlament admet la delegació de vot de Comín

La Mesa del Parlament ha admès avui la delegació del vot de l'exconseller i actual diputat d'ERC Antoni Comín, que és a Bèlgica pendent de saber si és extradit o no en virtut de l'euroordre impulsada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

La Mesa ha admès la sol·licitud presentada per Comín per delegar el seu vot en el portaveu del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià "durant el temps que duri" la impossibilitat d'acudir a l'hemicicle, ja que no pot abandonar Bèlgica a l'espera que les autoritats judicials es pronunciïn sobre l'extradició.

L'admissió de la delegació del vot a Comín se suma a la ja admesa prèviament de l'expresident Carles Puigdemont, per trobar-se a Alemanya pendent també que es decideixi la petició d'extradició, i les dues delegacions de vot podrien facilitar el desbloqueig de la investidura ja que, amb les abstencions de la CUP, un candidat de JxCat pot aconseguir ara la majoria requerida.

La delegació de vot de Comín ha estat aprovada a la Mesa del Parlament amb els vots favorables dels membres pertanyents als grups independentistes (JxCat i ERC) i els contraris de la resta de grups representats en aquest òrgan: Ciutadans i PSC. CUP i PC no tenen cap representant.

Una vegada aprovada la delegació de vot, que és una potestat exclusiva de la Mesa del Parlament, els grups de JxCat i ERC podran comptar demà, en el ple ordinari que ha estat convocat, amb tots els vots de diputats elegits a les eleccions del 21D.

Comín havia presentat un escrit de petició de delegació de vot, registrat ahir al Parlament, en el qual al·lega que la seva situació actual "l'incapacita" per assistir als plens de la cambra.

Arran de l'euroordre, que va conduir a la detenció de Puigdemont a Alemanya i als processos judicials per valorar si els dirigents sobiranistes reclamats per Llarena i que es troben a l'estranger han de ser extradits a Espanya, JxCat i ERC han reactivat la delegació de vot per als seus diputats fugits.

De fet, en l'últim ple, el passat 5 d'abril, Puigdemont ja va poder votar en delegar el seu vot en la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, igual que els diputats del seu grup que es troben en presó preventiva: Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull.

ERC, de la seva banda, ja va utilitzar també la delegació de vot dels seus dos diputats que es troben a la presó, Oriol Junqueras i Raül Romeva.

Un vegada acceptades les dues delegacions de vot dels diputats que es troben retinguts a d'altres països, Puigdemont i Comín, els seus respectius grups, JxCat i ERC, disposaran plenament dels seus 66 vots a l'hemicicle, cosa que asseguraria que una pròxima investidura sortís endavant -en segona votació, per majoria simple-, sense necessitar més que l'abstenció dels quatre diputats de la CUP.