El PSPV busca encauzar la crisis en Alicante con una “dirección compartida” en el grupo municipal

Este miércoles se ha convocado la ejecutiva local socialista que ha forzado la dirección regional del PSPV con el objetivo final de restituir a Eva Montesinos en la portavocía del grupo municipal socialista. En el orden del día, dos puntos: "Informe del secretario general" y "Propuesta de acuerdo para el grupo municipal socialista".

Se celebra una nueva reunión después de la polémica generada el lunes pasado, cuando se decidió que Eva Montesinos fuera relegada a concejal rasa en sustitución de Miguel Castelló y solo un día después de que Ximo Puig, en Alicante, hubiera hecho público el apoyo a quien había luchado la alcaldía.

La dirección regional ha conseguido "un principio de acuerdo" que va en el camino de una dirección compartida entre Eva Montesinos y Miguel Castelló como ocurre en el PSPV en Cortes en un intento por restituir a Eva Montesinos, según han confirmado fuentes socialistas a Radio Alicante. Es a lo que se ha comprometido la ejecutiva local.

El mensaje para reconducir lo ocurrido lo lanzaba ya Ximo Puig este martes, quien ya dijo que no le parecía bien la destitución de Eva Montesinos y que no beneficiaba al "entorno de estabilidad que necesita Alicante". Sorprendido también el secretario de los socialistas valencianos de que en Alicante el PSOE no es capaz de "digerir la situación" tras perder la alcaldía.

La Ejecutiva va a tener lugar en la tarde de este miércoles, antes al Pleno municipal del jueves en el que se votarán los nuevos cargos y retribuciones. La propuesta socialista que surgió de la ejecutiva del lunes no ha sido firmada por ninguno de los seis concejales que el PSOE tiene en Alicante.

Este miércoles se suceden las comunicaciones entre el PSPV y el secretario Local, Miguel Millana y la propia Montesinos.

La dirección regional, consciente de que la agrupación local es autónoma, se muestra confiada en "encauzar la situación y en que haya respuesta" y alejar la posibilidad de adoptar "medidas más drásticas" como una gestora para Alicante.