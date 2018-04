Un reventón cálido en pleno mes de abril, según la AEMET. O, en valenciano, un esclafit, como dice el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. O una gota fría primaveral, como la llama Jorge Olcina.

O sea, un episodio de fuertes rachas de viento acompañado de un notable incremento de las temperaturas y todo ello precediendo a un aumento de la inestabilidad que va a provocar precipitaciones que se van a prolongar durante los próximos días.

Y encima, gracias al temporal llegan las urticantes carabelas portuguesas.

Ahora, no me digan que los geógrafos y meteorólogos no nos lo han puesto a huevo... Sin duda, es un reventón en toda regla -si quieren los valencianoparlantes llámenlo, esclafit- que ha provocado una notable inestabilidad de consecuencias poco previsibles y hay quien ya se siente más que escocido -y, como Ximo Puig, no lo oculta- con la decisión que anteanoche tomaron los socialistas alicantinos.

Ya ven, el tema era complejo, pero son unos hachas. Sin duda, han clavado la predicción... política.

