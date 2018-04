Luque, quince días más con escayola

El Atlético Tomellosoafronta una de las semanas más importantes de la temporada. Y es que este viernes, en plena romería, el equipo auriverde recibe al Villarrubia (20 horas) yvolverá a recibir en la jornada del martes por la mañana al Villacañas (12 horas). Dos partidos consecutivos en casa para poder intentar luchar por ese objetivo de la permanencia tras un año para olvidar en el que todo se ha truncado y casi todo ha salido mal en el equipo de Darío.

Tras el duro varapalo del pasado domingo en Marchamalo, el equipo auriverde vuelve este martes a los entrenamientos para preparar ese difícil encuentro ante el Villarrubia, un partido realmente complicado y bonito en el que los locales se juegan la permanencia y los visitantes medio play off.

Para la cita,Darío volverá a contar con dos bajas importantes como son Luque y Chendo. El caso de Luque se ha complicado más de lo esperado ya que tras visitar al especialista el pasado lunes se comprobó que la fractura del tercer metacarpiano de su mano derecha seguía igual, por lo que el de Pozoblanco deberá estar otras dos semanas con la escayola para soldar dicha rotura. Por su parte, Chendo Alarcón sigue con su recuperación de ese esguince de tobillo de grado dos que le va a mantener más de un mes fuera de los terrenos de juego. El caso es que ambos jugadores, muy importantes en el esquema de Darío, tendrán muy difícil terminar jugando debido a sus lesiones.

“Me lo he tomado a mal porque no me esperaba otros quince días. Volveré el 7 de mayo para ver cómo está la fractura, pero es una pena porque no siento dolor ni nada, aunque no siento nada porque lo tengo inmovilizado”, explicaba Luque tras salir del especialista.