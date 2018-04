“Confío en que no estén retrasando deliberadamente la línea de 400 kV”

El alcalde de Baza, Pedro Fernández, exige una respuesta inmediata al Gobierno central para que desbloquee el proyecto de la línea de 400 kilovoltios Caparacena-Baza-Vera y, además, espera que el Ministerio de Energía no esté "retrasando deliberadamente" la decisión para construir este gran eje eléctrico a su paso por el norte provincial.

El regidor bastetano señala que la documentación que pide ahora el Ministerio para considerar prioritaria la construcción de la línea 400 es muy similar a la que ya le entregó la Junta de Andalucía el año pasado. Por ese motivo, Fernández confía en que detrás de esta petición no exista un retraso premeditado, ya que si llega a caducar la declaración favorable de impacto ambiental en diciembre de 2019, insiste, el Gobierno podría justificarse en un trámite administrativo para no construir esta autopista eléctrica. El alcalde de Baza considera que "no hay voluntad política evidente" para impulsar esta infraestructura por parte del Ministerio.

Tras conocer esta semana que el Ministerio de Energía cuestiona la viabilidad y la urgencia del proyecto actual del gran eje energético de 400 kilovoltios, Pedro Fernández apunta hacia el gran problema socioeconómico que tienen las comarcas del norte provincial, con un grave despoblamiento, para justificar la necesidad de ejecutar esta "autopista eléctrica" de forma prioritaria. La pérdida continua de población en ámbitos rurales se evitaría, insiste el alcalde, con oportunidades de desarrollo como las que se generarían tras la construcción del eje Caparacena-Baza-Vera.

Por último, Fernández insiste en la importancia de esta infraestructura para generar desarrollo y riqueza, además de propiciar un futuro sólido a los jóvenes de las comarcas de Baza y Huéscar. La agricultura y el impulso de las energías renovables en el territorio del norte de la provincia de Granada son dos puntales de ese desarrollo, como ha señalado este miércoles en el tramo local de 'Hoy por Hoy' en Radio Baza.