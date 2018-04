310 años más y seremos iguales

Aunque algunos les cueste creerlo, la desigualdad entre hombres y mujeres es enorme y se reduce muy lentamente. El índice de igualdad de género que ha publicado el Eustat es incómodo pero clarificador. Queda mucho margen de mejora y en algunos casos vamos hacia atrás.

El Indice de igualdad de género es un indicador europeo que mide la situación de hombres y mujeres en seis aspectos: mercado laboral, ingresos, conocimiento, tiempo, empoderamiento y salud. El uno es desigualdad total y el 100 igualdad. En Euskadi sacamos un 69.

En salud es donde somos más iguales, a 9 puntos de la igualdad total; en poder donde peor. En poder económico, dirección de empresas y banca, 36 puntos sobre 100 posibles. Estamos peor que hace cinco años. También en disfrute de tiempo para el ocio y salud.

El indicador puede resultar engañoso. Si en poder social sacamos 50 parece un 5, pero no, es que solo hemos recorrido la mitad del camino a la igualdad. Todo lo que no sea un 100 es un suspenso. Y de 31 indicadores medidos, ¿saben cuántos 100 hay? Ninguno. Lo peor es que sólo hemos avanzado medio punto en 5 años. Al ritmo actual la igualdad plena en Euskadi no llegará hasta dentro de 310 años: en el 2.325.