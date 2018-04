ETA realiza una nueva entrega de armas en Bayona

La exorganización terrorista ETA ha realizado esta tarde en Bayona una nueva entrega de armamento a las autoridades francesas. Fuentes lucha antiterrorista han indicado a la Cadena SER que se han recuperado 24 armas cortas, munición de 9mm y 38 SP, cordón detonante (20 metros), aproximadamente unos 500 detonadores electrónicos , dos temporizadores, 200 placas de matriculas y material para el robo de vehiculos. La entrega se ha realizado a la PJ Bayonne y al Procureur.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya preveían esta entrega antes del acto de disolución previsto para la semana que viene. Según fuentes de la lucha antiterrorista, son armas que no se pudieron entregar hace un año porque ETA no las tenía localizadas y ahora, a través de contactos de comandos de la exorganización terrorista que cumplen prisión, se han empezado a recopilar.

La última entrega significativa de armas que llevó a cabo ETA tuvo lugar en abril de 2017, cuando facilitó a las autoridades francesas, a través de mediadores internacionales, la localización de ocho depósitos con alrededor de 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo y varios miles de municiones y detonadores. No obstante, desde esa fecha han aparecido en otras dos ocasiones armas de la banda terrorista, pero de menor entidad.

"Nada por disolverse"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que ETA "no va a conseguir nada" por disolverse, al igual que "no consiguieron nada durante la etapa de terror". En declaraciones en la cadena 8TV, Sáenz de Santamaría ha recordado que todavía "hay condenas" a miembros de ETA y que "hay que pedirles que se sigan esclareciendo los crímenes que no han sido resueltos".

El Gobierno Vasco anunció recientemente que no acudirá al acto en el que se escenificará el final de ETA porque "no se han creado las condiciones previas necesarias", algo que el Foro Social Permanente ha dicho que "respeta" pero "lamenta", aunque no le sorprende porque ya en 2011 el Ejecutivo vasco tampoco estuvo.