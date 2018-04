Raúl Jerez defenderá la portería del Plásticos Romero dos temporadas más

Se hace realidad la mejor noticia posible para el Plásticos Romero de cara a la temporada 2018/19. El capitán de la escuadra cartagenera, pilar fundamental de una plantilla que ha firmado una temporada más que notable y que que ha defendido cuatro temporadas la meta albiazul, lo seguirá haciendo dos temporadas más. Su renovación era una de las más demandadas por parte de los aficionados, ya que sus innumerables paradas han permitido al Plásticos Romero sumar una enorme cantidad de puntos este año, en el que no deja de llamar a las puertas de la Selección Española.

Pese a tener mejores ofertas, especialmente desde la suculenta liga italiana, el portero de Alcantarilla ha apostado por seguir en Cartagena, cerca de su casa y de los suyos, y ante una afición que no deja de demostrarle su cariño. El propio jugador señalaba que “en ningún momento pensé en salir. Mi intención fue siempre seguir en Cartagena. He tenido en cuenta muchos aspectos, uno de ellos es que aquí me siento muy querido por el Club y la afición, que siempre está conmigo, apoyándome en todo momento”.

El presidente del Cartagena FS, Roberto Sánchez, se refería a Raúl como "alma" del equipo, "referente para la afición y embajador de los valores que tiene el club". Además, desvelaba detalles del que será el Plásticos Romero de la próxima temporada, y las próximas reuniones que llevará a acabo con el patrocinador, Ayuntamiento y Comunidad Autónoma. También indicaba que el próximo año el equipo cartagenero jugará en el Palacio de los Deportes y no lo volverá a hacer en la Bombonera.

Esta temporada ha jugado 19 partidos, todos ellos como titular, encajando 65 goles. Varias semanas ha participado en rotaciones con Marcao y también se ha perdido un par de partidos por una lesión en el hombro. Vino en 2014 proveniente de Santiago Futsal, y desde entonces ha conseguido una Copa Presidente, un ascenso a Primera, la permanencia el año pasado, y la clasificación para la pasada Copa de España.

De momento es el tercer jugador con contrato con la entidad cartagenera junto a Rahali, que firmó dos temporadas el año pasado, y su rival por la portería cartagenera, el brasileño Marcao.