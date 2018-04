Bellevue atendió el 2% de los partos del norte de Tenerife en 2017

El director de área de Tenerife en el Servicio Canario de Salud, Ignacio López Puech, ha asegurado en la Cadena SER que Hospitén Bellevue, cuyo servicio de paritorio será cerrado el próximo 30 de mayo, atendió 64 partos procedentes del concierto con la Sanidad Pública que mantenía el centro. Esto, frente a los "casi 3.000 partos que atiende anualmente el HUC" suponen un 2% del total. Según Puech "ha sido decisión de la población la de elegir el hospital público para dar a luz", e igualmente entiende la decisión del centro privado habida cuenta de los recursos que se deben tener para "atender un parto cada tres días".

Preguntado por la posibilidad de incluir los servicios que desaparecerán de Bellevue con el cierre de esa unidad en el denominado 'Hospital del Norte', Puech ha sido claro: "No está previsto". A lo que añadió: Hay que tener en cuenta que para que haya paritarios con las debidas garantías debe haber neonatólogos, anestesistas, etc. Y para un número muy reducido de pacientes, que es la situación que se está dando en Bellevue...". El ex gerente del HUC terminó afirmando: "Yo creo que serán mejor atendidas en un centro de tercer nivel, como es el Hospital Universitario de Canarias".

