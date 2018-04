El Parlamento negociará un acuerdo para reformar la ley de la RTVC

El pleno del Parlamento canario ha acordado por unanimidad tomar en consideración las dos proposiciones de ley que se han presentado para modificar la ley de radio y televisión públicas de Canarias, con lo que se han citado para negociar un acuerdo de reforma. Una de las proposiciones de ley ha sido presentada por los grupos Nacionalista, Popular y Mixto, mientras que la otra es del grupo Socialista, y ambas pasan al debate parlamentario para acordar un nuevo texto legislativo. La diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza, ha indicado que los cambios son precisos para evitar situaciones como las actuales de bloqueo, con trabajadores a la espera de soluciones que no llegan, y con miedo a que la televisión autonómica vaya a negro.

Por ello, ha añadido Melodie Mendoza, se propone la figura de un director general controlado por una junta compuesta por seis miembros, proporcional entre hombres y mujeres nombrados por el Parlamento de Canarias. La diputada del grupo Mixto ha mostrado su profunda preocupación porque por falta de control efectivo desde el Parlamento regional éste se ha convertido en parte del problema.

La diputada del grupo Popular, Luz Reverón ha apostillado que es necesario modificar la ley porque algunos preceptos han dado problemas que han llevado al ente público a un callejón sin salida, y entre ellas citó que una misma persona reunía funciones de presidencia y de control. Luz Reverón ha señalado que el actual modelo ha sido un fracaso y también ha insistido en que el Parlamento en la actualidad solo tiene un control político, pero no jurídico. La diputada del grupo Popular ha indicado que con la junta de control, la dirección general y los consejos que se proponen habrá diferencia de funciones acerca de cuál es el órgano del que dependerán los contratos de más de un millón de euros, la junta.

El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, ha dicho que esta iniciativa también podría ser del PSOE ya que, ha añadido, son coincidentes en muchos aspectos y ha reconocido que en el actual texto hay confusión. José Miguel Ruano ha opinado que el actual puede ser el momento de pasar página a un texto que no ha funcionado y ha considerado que algunas diferencias con la propuesta del PSOE son más bien de denominación.

El portavoz del grupo Nacionalista Canario ha indicado que se garantizará que siga siendo un servicio público en beneficio de los ciudadanos y el mantenimiento del empleo.

La portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, ha estimado que de forma deliberada se ha hablado de problemas de interpretación con errores, y ha afirmado que las propuestas tienen similitudes, para negar que el Parlamento no es responsable de la incapacidad del actual presidente del ente.

Dolores Corujo ha recordado que con la actual ley se pretendía dotar de la mayor independencia y autonomía a la radio televisión canaria, que, ha indicado, ha llegado a una situación extrema, y ha añadido que la norma vigente no estaba prevista para actuaciones negligentes.

La portavoz del grupo Socialista ha apostado por cuestiones como nombramientos paritarios y ha afirmado que el texto de su formación va "más allá" que la de los grupos Nacionalista, Popular y Mixto.

Es un punto de partida que hay que consensuar en la ponencia parlamentaria, ha destacado la portavoz socialista, para quien es un "imperativo moral" acabar con la situación actual y terminar con la externalización de los contenidos informativos."Abandonemos el cortoplacismo, comparemos experiencias y después decidamos libremente", ha subrayado Dolores Corujo, quien ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo para mejorar el actual texto.

El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, no ha compartido ni el diagnóstico ni el tratamiento, y ha negado que la norma sea la razón del problema y "ni siquiera el modelo", ya que con el mismo texto no ha habido inconvenientes cuando han estado al frente profesionales independientes.Los problemas han surgido cuando se ha puesto al frente a personas no adecuadas y al servicio de una determinada opción política, ha precisado Román Rodríguez, quien ha anunciado que Nueva Canarias presentará una enmienda para que se haga un concurso público para dirigir la radio televisión canaria.

El portavoz de Nueva Canarias ha insistido en que el problema ha sido el presidente del consejo rector, Santiago Negrín, y no el modelo, por lo que ha reclamado un pacto "en serio" y no un "reparto" de cargos.

El diputado de Podemos Juan José Márquez ha acusado al presidente canario, Fernando Clavijo, de mentir cuando ha dicho que es el Parlamento regional el responsable de la situación, y ha afirmado que el "mayor mal" del ente es Santiago Negrín.Juan José Márquez ha criticado que el PSOE mantenga una posición para la televisión canaria y otra para la española, como que en la segunda la elección de su presidente sea por concurso público, y ha insistido en que debe haber profesionales y paridad en la televisión autonómica. El diputado de Podemos también ha considerado "fundamental" la representación de los trabajadores en el consejo, y ha abogado por "blindar" los informativos públicos, para adelantar que si no es así su formación no apoyará la aprobación de la ley