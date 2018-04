El alcalde de Novelda sí tendrá suelo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento del Novelda propondrá al pleno la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que, se ciña a la Ley y garantice los derechos económicos de los concejales estén o no adscritos a grupo municipal.

El alcalde noveldense lo ha anunciado tras la celebración del pleno extraordinario en el que se ha dado cuenta de la modificación del grupo municipal de UPyD y del número de concejales integrantes de las comisiones informativas tras su decisión de abandonar Unión Progreso y Democracia. Así, por el momento, mantendrá su retribución de 1.500 euros mensuales avalado por un informe que determina que la retirada de esta retribución sería “contraria a derecho si se basa exclusivamente en el hecho de pertenecer o no a un grupo político municipal”.

El primer edil noveldense, que ya ha presentado este informe, elaborado por una consultora externa, ante el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana para que se pronuncie al respecto al entrar en contradicción con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal que determina que los miembros no adscritos de la corporación no podrán obtener ningún tipo de remuneración económica, recordaba que el Tribunal Constitucional reconoce a los cargos públicos no adscritos derechos básicos y económicos al tiempo que matizaba que el suyo no es un caso de transfuguismo.