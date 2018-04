Al C. F. La Nucía no le sentó bien el empate en Elda

La concejalía de Deportes de Elda ha puesto de manifiesto su malestar por el estado en que quedó el vestuario ocupado por el C. F. La Nucía al termino del partido disputado el pasado domingo ante el C. D. Eldense, en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat”.

Aseguran desde ese departamento municipal que “cuando finalizó el encuentro, al entrar al vestuario, el conserje y el servicio de limpieza, se encontraron con un panorama desolador” y hace constar que “habiendo papeleras en el vestuario, estas ni se utilizaron. Cascaras de fruta, botellas, esparadrapos, elementos de vendajes hasta incluso jeringas y botellines de cristal de Voltarén estaban rotos y tirados por los suelos”.

Desde la concejalía de Deportes de Elda recuerdan que “se trata de una instalación municipal en la que pasan y hacen uso numerosas personas. El trato que se ha dado de la instalación no es un ejemplo a seguir” y adjuntan fotografías.

Numeros vertidos en el suelo / Cadena SER

Ante esto, el C. F. La Nucía se ha puesto en contacto con esa área municipal para “disculparnos ante los hechos acontecidos el pasado fin de semana” y en comunicado oficial, el club nuciero asegura que “lamentamos profundamente lo ocurrido. Desde luego no es la imagen que se pretende transmitir, que no es otra que el respeto por todos nuestros rivales y sus instalaciones y, especialmente, al C. D. Eldense que nos dispensó un trato exquisito tanto a nuestra plantilla como a la directiva”. Además, el C. F. La Nucía agradece “que nos hayan puesto de manifiesto esta inaceptable actuación a fin de poder adoptar las medidas disciplinarias oportunas frente a aquellos que hayan puesto en evidencia el buen nombre de nuestro club”.

El ayuntamiento de Elda puso los hechos en conocimiento de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana pero el ente federativo, aparte de dar traslado de la queja al C. F. La Nucía, se inhibe y no considera “la necesidad de adoptar resolución alguna, pues del mismo no se desprende una mala utilización del vestuario ni que se produjeran desperfectos en el mismo, únicamente la falta de higiene del equipo visitante que puede venir motivada por la ausencia de papeleras o contenedores en dicho vestuario”.