"No me parece justo el nivel de crítica hacia el entrenador"

Mientras el club está preparando el desplazamiento de sus aficionados a Isla Cristina del próximo domingo, el equipo que entrena Pepe Masegosa, ha iniciado sus sesiones de entrenamientos con vistas puestas al partido que se disputa en Isla Cristina, en el que se podría lograr el ascenso matemático siempre y cuando ganen y pierda el Coria en Chiclana, choque que se juega a la misma hora.

Manu Lebrón uno de los fijos en el equipo azulino, espera lograr cuanto antes el ascenso de categoría, “llevamos varias semanas hablando de lo mismo pero aún no se ha cerrado y espero que sea ya, a ser posible este fin de semana. Para lograrlo tenemos que seguir con la misma dinámica de toda la temporada y ganar, ese es sólo nuestro pensamiento”, recuerda en la Cadena SER.

El defensa se muestra “muy contento” por la temporada que está firmando, “creo que me he ganado la confianza del entrenador, pero hay que seguir trabajando”. Tras la expulsión de Sergio Iglesias el domingo en Chapín, el defensa tuvo que desplazar su posición al lateral izquierdo, donde ha jugado casi toda su carrera como futbolista, “pero cuando vine de mi aventura en Malasia empecé a jugar de central y también estoy muy cómodo en esa posición. No sé donde jugaré este domingo en Isla Cristina, lo importante es jugar, donde diga el míster”.

Lebrón está “encantado” en el equipo y considera que “las expectativas con las que llegué aquí no sólo se han cumplido, sino que se han superado claramente. Está siendo un año muy bonito, perfecto en todas las parcelas al que sólo le hace falta ponerle la guinda”.

En lo que no está de acuerdo el defensor, aunque respeta la opinión de todos, es en las críticas al entrenador, al que defiende a capa y espada: “No me parece justo el nivel de la crítica al entrenador, aunque el aficionado que paga está en su derecho, pero siempre con respeto. Cuando se nos ha escapado algún punto creo que se ha sido exagerado, ha salido demasiadas veces a la palestra sobre si debe o no continuar. En tono de broma siempre digo que el entrenador es un enfermo de fútbol, viendo vídeos, analizando a los rivales. No estoy de acuerdo con la manera en la que se le critica, si lo conocieran de verdad y el trabajo que hace, seguro que se callarían muchas bocas”, concluye.