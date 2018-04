El Ayuntamiento pretende recuperar unos terrenos municipales usurpados por unos vecinos en ‘Entrecerros’

El pleno del Ayuntamiento de Jódar aprueba, por unanimidad, el pasado mes de noviembre de 2017, con el voto a favor de PP, PA, IU y PSOE, la recuperación de una parcela rústica de propiedad municipal usurpada por unos vecinos de Jódar, según los informes del técnico municipal de medioambiente, “…una parcela sita en el polígono 41, parcela 46, ubicada en el paraje ‘Entrecerros’ de 470 m2, acreditada posesión municipal inmemorial, previa a la ocupación ilegitima, en el registro catastral, finca número 117 en el inventario de bienes… Se aprecia usurpación a cargo de por Salvador Muñoz Mengíbar y Antonia Lorite Galiano, como personas responsables de los referidos hechos: Roturación de atochar y pastizal, allanamiento del terreno e instalación de depósitos con cimentación de obra de fábrica (sin licencia municipal)… para lo que se requiere a ambos para que en el plazo de 15 días realicen los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado el bien de dominio público, objeto de usurpación, restituyendo los 470 m2 que han anexionado a su parcela, 133 del polígono 45, apercibiéndole de que en caso de no realizarlos, transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento lo ejecutará utilizando los medios de ejecución forzosa prevista en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, siendo todos los costes a su cargo…”.

El alcalde explicaba que se había tratado de solucionar la situación de forma amistosa, pero tras no haber sido aceptada se ha optado por la vía administrativa, “…Nosotros quisiéramos haber evitado esta situación, se le comunica al vecino, y que hubiese quedado ahí… no se ha solucionado el problema por la vía amistosa, tenemos los informes técnicos que nos dicen que es una propiedad municipal y nuestra obligación es velar por lo que es de nuestro pueblo, muchísimo más que si fuese nuestro, es nuestra obligación legal y moral, recuperar lo que es del pueblo de Jódar, hemos intentado que esto fuera voluntariamente, sin mayor transcendencia… no se ha conseguido por esa vía, estamos en la obligación de utilizar todas las herramientas que la ley pone a nuestra disposición…”.

Todos los grupos municipales votaban a favor de la propuesta, explicando el portavoz del PP, Juan Ruiz, “…Es un tema espinoso, en estos casos… se ha intentado llegar a un acuerdo de una forma amistosa, de una forma verbal… y que se devuelva… y los servicios técnicos municipales dicen que eso es propiedad municipal, tiene que reestablecerse lo que era… mi voto tiene que ser afirmativo…”.

Casi cinco meses del acuerdo, y este no se ha hecho efectivo, a pesar de que en la propuesta se daba un plazo de plazo de 15 días para realizar los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado, el Ayuntamiento ha puesto el caso a disposición de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Jaén, para que estos evalúen la viabilidad del proceso.