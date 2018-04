El vigilante: "Vi a una señora rubia que se metía dos botes de crema en el bolso"

"Vi a una señora rubia que se metía dos botes de crema en el bolso", ha señalado este vigilante de seguridad que estaba en la sala de monitores del supermercado en el que fue sorprendida Cristina Cifuentes.

Este vigilante, del que no ha trascendido su nombre, ha señalado que no sabía quién era aquella señora y que la trato como a cualquier otra clienta y ha asegurado que no tuvo ninguna duda de que estaba hurtando esos productos. “Recuerdo como cogió el bote de la caja y lo metió en su bolso, los dos botes”, ha señalado.

El vigilante pidió a Cifuentes que lo acompañase. “Le dije que si no pagaba la iba a denunciar que había una grabación y pagó. No tenía otra elección”, ha recordado apuntando que la actitud de la política cambió cuando descubrió que había sido grabada en vídeo. “Se quedó sorprendida, le daba vergüenza, decía que nunca lo había hecho. Tenía miedo”, ha señalado. “Estaba segura hasta que le dije que teníamos la grabación”, ha añadido.

El vigilante ha recordado que la cosa que no fue a más. “Como pago las cremas no hubo denuncia, no se puede”, ha apuntado antes de mostrar su sorpresa porque esa grabación haya trascendido tantos años después. “Alguien se quedó con esa grabación, en quince días se borran”, ha apuntado en el programa de LaSexta sobre el vídeo publicado por OkDiario.