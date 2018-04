El nuevo reto del Podes i Tales

A mediados de junio tenemos que hacer la inscripción y para eso necesitamos 17 mil euros. Suma de cuota de inscripción y luego, licencias para competir.

Ahora ya tenemos los pies en la tierra. Somo un club modesto, todos los jugadores son de la comarca y eso es lo que tiene importancia, por eso queremos mantener el equipo fichando tres o cuatro jugadores para dar más competitividad.

Ayer tuvimos una recepción en el Ayuntamiento de Manacor y tenemos el compromiso para jugar en la Capellera, adecuándola o jugando en el pabellón Miguel Ángel Nadal, donde caben 500 personas. Nuestra ilusión sería jugar en Na Capellera, pero no cumple con los requisitos de aforo.

No he hablado con Marcos Dreyer. puedo pedirle consejo, sobre todo a nivel papeleo, porque a nivel deportivo ellos están a otro nivel y no somos comparables.

Esto era impensable. Hemos ido quemando etapas, el objetivo del inicio de temporada era mantener la categoría y nos ha superado.