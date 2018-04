El testigo 29 del caso Cursach: "Me han concedido el cambio de identidad"

El testigo número 29 del caso Cursach ha estado en La Ventana. El extrabajador una de las discotecas del empresario ha contado el acoso al que ha sido sometido desde que decidió colaborar con las investigaciones de la causa. Uno de sus excompañeros fue condenado hace unos meses por propinarle una paliza y ha sido testigo en otros juicios por amenazas. El testigo 29 dice que su día a día se desarrolla con escolta policial y apenas puede salir a tomar un refresco.

El hombre ha reconocido que si pudiera no volvería a declarar, a pesar de que considera que está ayudando a esclarecer los hechos. El acoso ha llegado a tal punto, según dice, que ha solicitado un cambio de identidad que una jueza de Palma le ha concedido, para poder marcharse de Mallorca y empezar de cero. "No lo he hecho porque estoy esperando que termine la causa pero una jueza ha decretado que se me cambien todos los datos personales" ha señalado.

El testigo 29 dice que hace unas semanas que tiene escolta. Antes solo tenía dos policías que le acompañaban cuando iba al juzgado. "Llevo escolta las 24 horas del día, al principio no tenía y luego tuve una semanal que me acompañaba al juzgado. Ahora la tengo cada día a raíz de lo que me ha pasado" ha señalado.

El hombre ha relatado la paliza que recibió en el garaje de su casa, por la que fue condenado un ciudadano rumano. "En 2017 me pusieron como testigo protegido, recibí varias palizas, me rompieron un diente, me arrastraron por el hormigón del garaje, me levantaron la piel del brazo, me rompieron dos costilla. Estoy padeciendo un infierno porque ese día pensé que me mataban y me quitaban del medio" ha concluido.