Gálvez desgrana su Real Murcia: pago a Hacienda, la nueva Ciudad Deportiva...

El presidente del Real Murcia, Víctor Gálvez, departió con los medios de comunicación en un desayuno y desgranó cuáles son los puntos candentes de la actualidad del club.

-Deuda con Hacienda

"Mi propuesta, plasmada en una reunión que tuvimos esta mañana, es hacer como el Elche, mi idea es entregar un 10% de la deuda, que está por los 13.400.000 euros, y también aportaré una propiedad como garantía. Hay buena intención por las partes, ahora debe decidir Madrid"

-Nóminas pagadas y contabilidad inexistente

"Estamos poniendo de nuestro bolsillo, para pagar las nóminas y también ojeadores cada fin de semana, unos 2.800 euros al mes. Ayer abonamos un dinero al Imperial y el club está en situación de liquidación. No hay ingresos desde octubre. Estoy negociando con fondos de inversión y necesito dos meses para regularizar todo. Llevamos dos años sin contabilidad"

-Dinero extraviado

"De la taquilla del Barcelona, 500.000 euros se los quedó Hacienda y han desaparecido otros 280.000, que no sabemos quién los tiene, pero daremos con él o ellos y los encontraremos"

-Antiguo Consejo de Administración

"A Miguel Martínez le dije ayer que debía dejar su despacho y lo hizo entre lágrimas. Son 17 años ligado al Real Murcia. Deseado Flores tampoco está ya en el Real Murcia. Y saldrá más personal anterior a mi llegada"

-Futura Ciudad Deportiva

"Correrá por cuenta de la familia Gálvez y el 20-25% de los beneficios que se generen irán a parar al Real Murcia. Tendrá unos 6 campos, hoteles de 4 y 5 estrellas y también un auditorio. Mi arquitecto está trabajando en ello y el Ayuntamiento está por la labor y cedería el suelo. Hablaríamos de unos terrenos de unos 180.000 metros cuadrados"

-Toni Hernández: nuevo director deportivo y general

"El dueño de Hummel, con el que volvemos a firmar contrato, me habló de él. Viene, sobre todo, para el año próximo. Y si hubiese que echarlo no nos costaría un euro, es autónomo y no con contratos de 8.000 euros. Sobre por qué le elegí y no a otros (como Óscar Sánchez), es porque no quiero a gente con amiguismos. Hablé con él y me generó confianza. El Real Murcia puede ser un sexto o séptimo equipo en Primera"

-Betis de Valladolid y otros deudores

"He pagado ya unos 15.000 euros para acabar con el embargo y en el próximo mes me gustaría liquidar ese asunto. A aquellos que tienen dinero pendiente del Real Murcia les digo que acudan al club a hablar con nosotros. Tenemos un calendario de pagos y aunque quizá no podamos abonar esa deuda inmediatamente, queremos ir regularizando todo"

-Conflicto con Mauricio en los tribunales

"Si finalmente un juez le da la razón, Raúl Moro me debería devolver el dinero que le pagué, lo que yo haya ido poniendo y además un 20% de intereses de esto último. No sé como la prensa hace caso a Mauricio, deberían ser más realistas. Se ha llevado sofás, alfombras, cuadros y una televisión... Y pagué 363 euros de su coche. Yo lo tengo todo muy claro. Estamos enviando documentación al CSD y quiero inscribir en el Registro Mercantil al nuevo Consejo y la propiedad del club"

-Futuro deportivo

"La cantera del Real Murcia debe ser la salvación. Queremos el ascenso a Segunda, pero si no se consigue, aunque no me gusta hablar de ello, haremos una plantilla ganadora. Para eso viene, sobre todo, Toni Herández. Pero vamos a ascender".