Francisco Cabezas considera "irrelevante" subir a 400 hm3 el límite para no trasvasar

El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, ha defendido hoy el Memorando del Trasvase Tajo-Segura porque da seguridad jurídica a esta infraestructura, y ha considerado "marginal" e "irrelevante" que suba de 240 a 400 hectómetros cúbicos embalsados en cabecera el límite trasvasable.

En su comparecencia ante la Comisión Especial del Agua, Cabezas ha recordado que el Plan de Cuenca del Tajo que se estaba redactando en 2013 afectaba al trasvase, por lo que se decidió aprobar una ley y un real decreto para compatibilizar las demandas de la demarcación cedente y la del Segura.

"Ahora no hay discusión, porque la ley obliga a mandar agua cuando hay y a que no haya trasvase cuando no la hay", ha declarado antes de rechazar que se apueste por desembalses excepcionales en base a decretos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, porque esas decisiones han generado "desconfianzas".

El experto ha remarcado que el memorando ha "desapoderado" a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en la decisión sobre los trasvases, ha elevado a rango de ley las transferencias y ha "regalado" a los regantes 30 hectómetros cúbicos a costa de las menores pérdidas del transporte que se otorgaban hasta ese momento al abastecimiento urbano.

Cabezas ha incidido en que la nueva norma ha permitido que la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que es la que propone tarifas y aborda los volúmenes de desembalses, vuelva a tener su carácter "técnico y no político" en el que se convirtió, en su opinión, cuando participaban las comunidades autónomas y los regantes, donde hubo "violencia verbal" y "desorden".

Finalmente, el experto ha advertido de que los usuarios del Trasvase Tajo-Segura "saben" que hay menos aportaciones en la cabecera del Tajo en las últimas décadas, pasando de unos 1.200 hectómetros cúbicos anuales a 800 hectómetros cúbicos de media, lo que imposibilita que se puedan trasvasar los 600 hectómetros previstos inicialmente.

"Alguien debe poner una solución", ha declarado antes de aclarar que el descenso en los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendía no significa que se vaya a "anular" el trasvase, sino que va a comportar un descenso en los caudales desembalsados.

Desde los grupos, el diputado socialista Jesús Navarro ha considerado el memorando un "buen documento jurídico" pero con repercusiones negativas para la cuenca del Segura, puesto que ha disminuido "considerablemente" la llegada de agua, mientras que la parlamentaria de Podemos María Giménez ha subrayado que este documento tuvo contestación social.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha mostrado su "absoluto respeto por la legalidad" que refleja el memorando, mientras que el diputado del PP Jesús Cano ha puesto el foco en que este documento "garantiza que llegue agua" a la cuenca del Segura.