Toni Hernández: "Lo importante, en este momento, es no tocar nada deportivamente"

Toni Hernández ya ejerce como director general y deportivo del Real Murcia. El valenciano reconocía que llegaba de la mano de Hummel, "trabajo para esta firma con mucho orgullo" y que ahora "me debo a mi trabajo y a la decisión del presidente Víctor Gálvez". A la hora de hablar del momento que atraviesa el conjunto de Salmerón, Toni Hernández entiende que "tras un año así, lo mejor es no tocar nada en esta parcela". En cuanto a su planteamiento sobre la cantera, explicaba que "un club como éste, con un Imperial en Tercera y un División de Honor fuerte, debe nutrir de jugadores al primer equipo. Si no lo aprovechamos, es para cerrar el club. En el Huracán subimos a 17 futbolistas que pasaron por nuestras categorías inferiores".

Sobre cual fue su papel en el Huracán Valencia, club que fundó y que más tarde desaparecería en plena temporada, Toni Hernández quiso aclarar cómo se dio todo. "Yo parí ese club, y trabajé en él junto a mi familia. Pero llegó un momento en el que inversor no pudo poner más dinero. Llegaron otros gestores y me despidieron. Me dolió mucho que desapareciera en plena temporada, pero fue con ellos. Aún así, mi familia y yo lo sufrimos y seguimos estando expuestos".