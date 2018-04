Mauricio demanda a Gálvez tras acusarle de robar: "Debe resarcir los daños a mi imagen"

Mauricio García De la Vega no se quedará de brazos cruzados después de que Víctor Gálvez le acusara, en el desayuno informativo con los medios de comunicación, de haber "robado alfombras, cuadros, sillones y una televisión. Además, he pagado su coche el otro día, unos 360 euros". Desde Méjico, el empresario, que reclama la propiedad del Real Murcia, tiene decidido demandar a Víctor Gálvez y aseguraba a la Cadena SER que "me he puesto en manos de unos abogados (el despacho de José María Caballero) y van a estudiar las querellas penales, mercantiles o civiles. Ha metido temas sin sentido y acusaciones muy graves a mi persona. Además, el club se está jugando el ascenso y esto es además inoportuno. Este señor deberá probar sus acusaciones y resarcir los daños que hace a mi imagen con estas declaraciones".

Respecto a cómo marcha el caso en el TAS, sobre su reclamación en referencia a la propiedad del Real Murcia, Mauricio indicó que "estos procesos llevan su tiempo y no tenemos fechas exactas. Es un tema que prefiero manejar en los tribunales y no abiertamente". Preguntado también por las declaraciones en las que Gálvez afirmaba haber descubierto que hubo 280.000 euros que desaparecieron del partido Real Murcia-Barcelona de Copa del Rey, y previo a la llegada de Mauricio, el mejicano opinó que "vuelve a demostrar su inexperiencia porque este tipo de acusaciones deben ir acompañadas de pruebas y hacer las demandas a los responsables. Esa etapa no me correspondió, pero insisto en que no es bueno enrarecer el ambiente con estas palabras".