Fernando Ortuño: "Los productos homeopáticos son unos azucarillos muy caros que no sirven absolutamente para nada"

Muchas comunidades autónomas, no así la nuestra, presionaron al ministerio de sanidad para que no se incluyera la denominación de medicamento para estos productos homeopáticos, ya que todos los estudios y sociedades científicas concluyen que no sirven contra ninguna dolencia o enfermedad. Un debate que ha puesto de actualidad a estos productos de nuevo y de ello ha hablado en La Ventana con el presidente de la asociación de divulgadores científicos, Fernando Ortuño.

Ortuño ha señalado que no termina de comprender porque no se hace una mejor regulación sobre estos productos porque "al fin y al cabo estamos hablando de la salud de las personas". Confía en que haya una reflexión rápida por parte de las administraciones y se consiga algún cambio al respecto, aunque asegura que "no es optimista" porque se le facilita a la industria homeopática la venta de estos productos, que califica de "azucarillos muy caros", su venta en farmacias, cuando no curan absolutamente nada.

