El festival Palencia Sonora presenta su cartel por días

Miércoles, 25 de abril

El festival Palencia Sonora encara su recta final presentando la distribución de su cartel por días. Una treintena de grupos y Djs conforman la programación de la cita musical independiente, que amplía su duración a cuatro jornadas (del 7 al 10 de junio) y extiende sus propuestas a nuevos escenarios del casco histórico de la ciudad.

El jueves, 7 de junio, el recinto del Parque del Sotillo abrirá sus puertas a las 20:00 horas. Los primeros en actuar serán los madrileños Morgan (21:00 horas), que recalan en Palencia tras el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, ‘Air’, un LP que confirma el imparable ascenso de una banda que entró de lleno en la escena nacional con su álbum debut ‘North’. A las 22:30 será el turno uno de los platos fuertes del festival. Los granadinos Lori Meyers, situados por méritos propios en lo más alto del indie nacional, presentarán al público los temas de su último disco, un trabajo titulado ‘En la espiral’ con el que celebran sus 20 años sobre los escenarios.

El viernes, día 8, el Palencia Sonora promete una jornada cargada de propuestas en la que destacan las actuaciones del septeto burgalés La M.O.D.A., que el pasado verano volvía a deslumbrar a sus fans con la publicación del 'Salvavida (de las balas perdidas)', Ángel Stanich, una de las referencias de la escena indie-rock española, o Cycle, responsables de un particular sonido electropop reconocible por sus guitarras y coros pegadizos. El público también podrá disfrutar del potente directo de Los Volcanes o del synth-pop de esencia ochentera de Brigitte Laverne. Perro, Nudozurdo (que sustituyen a Siloé), los guipuzcoanos Rural Zombies, Say Yes Dj y Diego Martínez completan el cartel del viernes.

La tercera jornada del Palencia Sonora (sábado, 9) volverá a reunir a algunas de las mejores bandas del momento. Es el caso de los británicos Hot Chip (Dj Set), una de las formaciones británicas con más personalidad a la hora de combinar el sonido electrónico y el indie, o Dorian, que regresan al Palencia Sonora tras su existosa visita en 2016. Esta vez lo harán con un nuevo disco bajo el brazo, un LP titulado ‘Justicia universal’. Xoel López presentará también los temas de su nuevo álbum, el catorce en su carrera, titulado ‘Sueños y Pan’. Otro de los artistas confirmados para la jornada del sábado es Joe Crepúsculo, considerado por muchos como uno de los creadores más atrevidos e iconoclastas de su generación. El pop-rock de tintes progresivos y psicodélicos llegará de la mano de Rufus T. Firefly. El público podrá disfrutar además de los directos de The Grooves, Julieta 21, el trío Papaya, el quinteto madrileño Melange, de los platos de la Dj de origen venezolano Yahaira y de las sesiones de Álvaro a.m., y el burgalés Brian de Calma, fundador del colectivo EstereoClub.

El festival despedirá su décimo quinta edición con una última jornada matinal (domingo, 10). En ella, actuarán la compositora y cantante granadina Carmen Boza, cuyas letras metafóricas e introspectivas la han valido el reconocimiento del público, y Club del Río, quienes interpretarán algunos de los temas de sus discos ‘Monzón’ y ‘Un sol dentro’.

Con carácter previo, la Casa Junco de Palencia acogerá el 25 de mayo el concierto de presentacion del festival, que protagonizará Jacobo Serra. Bautizado por algunos como el “Rufus Wainwright español”, Serra puede presumir de haber rubricado una de las trayectorias musicales más interesantes de los últimos años. Su nuevo disco, ‘Fuego artificial’, acredita la marcada personalidad de su creador y su giro hacia las letras en español. Un disco renovado en el que se cuelan sintetizadores, atmósferas indies o guiños al Groove y con el que propone un puzle de matices y registros sonoros heterogéneo que tienen su mejor exponente en temas como ‘El activista’ o ‘La brecha’.

Abonos y entradas de día

Los abonos, a un precio de 40 euros, se pueden adquirir en la página Web del festival, www.palenciasonora.com, en la plataforma www.notikumi.com y en los puntos de venta habituales: Bar Universoro, Jimmy Jazz y Estación Sonora. La organización del festival ha puesto también a la venta las entradas de días, con un precio de 25 euros para la jornada del jueves, 30 euros para el viernes y 30 euros el sábado.

Organización y colaboradores

Organizado por Palencia Sonora con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, el festival cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia, la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid a través de su Campus en Palencia, el Centro Buendía y el Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.